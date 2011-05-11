-BABACAN'DAN KÜRESEL SORUMLULUK ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gelişmiş ülkelerin sadece kendi geleceğini düşünmekle yetinemeyeceğini belirterek, "Gıda fiyatlarının artmasıyla sadece son 6 ayda dünyada 44 milyon kişi açlık sınırının altına düştü. Bir yanda obezitenin sorun olduğu ülkeler, bir yanda açlık sınırının altında yaşayanlar... Dünyada yaşayan herkes bu küresel sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumunda" dedi. Ali Babacan, 4. Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı çerçevesinde düzenlenen Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Ticaret Fuarı gala yemeğinde, İstanbul'daki konferansta dünyada hangi sorunların ön planda olduğunu detaylı görüşüp beraberce ele almanın gelecek dönemde son derece faydalı olacağını, İstanbul'da konuşulan ve tartışılanların dünyanın sürdürülebilir kalkınmayla ilgili sorunlarının çözümüne ışık tutacak önemli yeni fikirlerin gelişmesini sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin son 8 yılda geçirdiği reform sürecinin pek çok gelişmekte olan ülke ve az gelişmiş ülke için önemli olduğuna dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti: "Türkiye'de yaptıklarımızdan esinlenen, 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz reformlardan istifade etmek isteyen çok sayıda ülke var. Uluslararası kuruluşlar, ister adına BM deyin ister Dünya Bankası deyin, onların bol bol tavsiyesi var ama fiili tecrübemiz var. Bu fiili tecrübemizden istifade etmek isteyen, bizi dinleyip belki tecrübelerimizden bir kısmını kendi ülkelerinde uygulamak isteyen ülkelere de her türlü imkanı, desteği veriyoruz." Türkiye'nin son 8 yılda çok önemli ekonomik ve siyasi reform sürecinden geçtiğini belirten Babacan, Türkiye'de demokrasinin hızla ilerlediğini, temel hak ve özgürlükler noktasında çok önemli açılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ali Babacan, "Türkiye, 2004 yılına kadar yardım alan bir ülkeyken 2004'ten sonra yardım eden ülke kategorisine girdi ve geçen seneki resmi dış yardım rakamımız 1 milyar doları geçti" dedi. Bütün bu gelişmelerin arkasındaki en önemli faktörün siyasi istikrar olduğuna işaret eden Babacan, "Ekonomik gelişme modelimiz tamamen özel sektöre dayalı bir kalkınma modeli. Devletin en önemli görevini özel sektörün önünü açmak ve yatırım ortamını iyileştirmek olarak görüyoruz. Bunlar sağlandıktan sonra inanın kaynak diye bir sorun yok. Güven ortamını oluşturduğunuzda her şey kolaylaşıyor" diye konuştu. -"GELİŞMİŞ ÜLKELERE BÜYÜK GÖREV"- Burada küresel anlamda iş birliğinin de çok önemli olduğuna işaret eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke içerisindeki adalet tamam ama küresel çapta da sosyal adaleti tesis etmek için özellikle gelişmiş ülkelere çok büyük görevler düşüyor. Gelişmiş ülkeler, belli bir servet birikimini sağlayan ülkeler sadece kendi geleceğini düşünmekle yetinemezler. Küresel sorumluluk duygusunun mutlaka gelişmiş tüm ekonomilerde olması lazım. İnsanlık topyekun geliştikten, kalkındıktan sonra geleceğin dünyası daha yaşanabilir bir dünya olacak. Gıda fiyatlarının artmasıyla sadece son 6 ayda dünyada 44 milyon kişi açlık sınırının altına düştü ve toplam rakam 1 milyar kişinin üzerinde şu anda dünyada. Bir yandan bakıyorsunuz en son model cep telefonlarının, bilgisayarlarının kullanıldığı ülkeler ama öbür tarafta ömründe bir kere bile 'alo' demeyen 100 milyonlar, bir yanda obezitenin sorun olduğu ülkeler, bir yanda açlık sınırının altında yaşayanlar... Dünyada yaşayan herkes bu küresel sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumunda." 2050'de dünya nüfusunun 9 milyara çıkacağını belirten Babacan, şu andaki politikalar aynen devam ederse 2050'nin dünyasının bugünkünden daha iyi bir dünya olmayacağını, çok köklü adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Babacan, "Özellikle gelişmiş ülkelerin burada elini taşın altına koyması gerekiyor, küresel sorumluluk ve görev duygusu içerisinde daha çok hareket etmesi gerekiyor" dedi. Daha yeni gelişmekte olan bir ülke olarak, daha yeni yardım eden donör ülke sıfatını kazanmış bir ülke olarak, Türkiye'nin sadece Afganistan'da bugüne kadar 40'ın üzerinde okul, Lübnan'da 50 okul inşa ettiğini belirten Babacan, pek çok ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurduğu okullar ya da Türk özel sektörünün gönüllü kuruluşlarının kurduğu okullar olduğunu, dünya genelinde teknik destek verdikleri 100'ün üzerinde ülke bulunduğunu kaydetti.