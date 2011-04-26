-BABACAN'DAN KALKINMA BANKASINA ELEŞTİRİ TBMM (A.A) - 26.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Kalkınma Bankası'na önceki yönetimlerce fayda-maliyet analizi yapılmadan alınan fazla idari personel nedeniyle bankanın, sektör ortalamalarının çok üzerinde personel yükü taşıdığını belirtti. Babacan, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Türkiye Kalkınma Bankası'nda 2009'da idari personel fazlalığına rağmen neden personel alımı yapıldığına yönelik soru önergesine yazılı yanıt verdi. Bakan Ali Babacan, 2006-2010 döneminde 25 idari personele karşın 95 uzman yardımcısı alındığını, bir önceki yönetim döneminde ise 132 idari personel ve 30 ihtisas personel alımı gerçekleştirildiğini bildirdi. Babacan, bu dönemde alınan idari personelin ihtisas personelin dörtte biri, önceki yönetim döneminde alınan idari personel sayısının ise ihtisas personelinin 4,5 katı olduğunu ifade ederek, ''Bankamız bir önceki yönetim döneminin aksine bu dönemde ihtisas personeli alımına ağırlık vermiştir. Bankaya, önceki yönetimlerce fayda-maliyet analizi yapılmadan, bankanın gelir gider yapısının taşıyabileceğinin fazlası idari personel alımı sonucunda banka, günümüzde muadili bankaların ve sektör ortalamalarının çok üzerinde personel yükü taşımaktadır'' dedi. Bankanın idari personel fazlalığının mevcut personelin ihtiyaçlara cevap verebildiği anlamına gelmediğini ifade eden Babacan, yanıtında şunları kaydetti: ''Zira istihdam fazlası personel tanımlamasının içerisinde sadece sayısal anlamda fazlalık değil, niteliksel anlamda yetersizlik de bulunmaktadır. 2009 sonu itibariyle 280 olan idari personelin 117'sinin emekliliğini hak etmiş olduğu, emekliliğin gelişiyle çalışma ve kendini geliştirme isteğinin giderek azaldığı, bankanın tecrübe ve birikiminin geleceğe taşınmasının önemi, bunun yanında bankanın genişleyen faaliyet hacmi ile birlikte yeni alanlarda rol alması, nitelikli idari personel istihdamını da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkarmaktadır. 1998 yılından 2006 yılına kadar uzman yardımcısı alınmamış olması, mevcut uzmanların bankanın ana hizmet birimlerinde istihdam edilmiş olması nedeniyle, bankanın destek hizmetleri veren birimlerinde eğitimli, nitelikli uzman personel istihdamı mümkün olamamıştır. Bu durum, bankanın destek hizmetlerini vermekte olan birimlerinin alanında uzmanlaşmış, nitelikli, eğitimli, tecrübeli eleman yetiştirmesini engellemiştir. Bir önceki yönetim döneminin aksi bir yaklaşımla ihtisas personeline öncelik ve ağırlık verilmek suretiyle personel alımı yapılmıştır.'' Babacan, 2009 yılı içerisinde bankaya 39 kişinin süreli sözleşmeli personel olarak işe başlatılmasının sözkonusu olmadığını sadece 3 kişinin atamasının yapıldığını ifade etti. Babacan, 2000 yılında yürürlüğe giren Personel Yönetmeliği'nden önce de bankada bu kapsamda personel istihdam edildiğini bildirdi.