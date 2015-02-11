Babacan'dan Erdem Başçı'nın lojmanından taşınmasına cevap

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın lojmanından taşınmasının istifa söylentilerine yol açmasıyla ilgili olarak, "Ben derim ki hiçbir söylentiye kulak asmayın bilgileri sağlam kaynaklardan alın” diye konuştu.

Ali Babacan G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nde konuştu. Babacan, “Merkez Bankası kur konusunu çok ciddi takip ediyor” dedi. Babacan, şunları söyledi:

“Merkez Bankaları bulundukları ülkelerde ortamı hazırlamalılar, asıl büyümenin sürdürülebilir olması yapısal reformlarla gerçekleşir. Merkezler yapısal reform yapamaz” derken “Bizim özellikle uygulama diye yaptığımız vurgunun özünde de bu var. Önemli olan zor ve gerekli reformları becerebilmek” değerlendirmesinde bulundu. Babacan merkez bankası Erdem Başçı’nın lojmanından taşımasının istifa söylentilerine neden olmasıyla ilgili olarak ise, “Ben derim ki hiçbir söylentiye kulak asmayın bilgilere sağlam kaynaklardan alın.”