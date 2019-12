-BABACAN'DAN BANKALARA: ''MEVZUATA SAYGI GÖSTERİN'' ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Rekabet Kurulunun bankalarla ilgili kararına ilişkin, ''Mevzuata öncelikle herkesin saygı göstermesi ve uygulaması lazım. Kimse burada ayrıcalıklı değil, hiçbir sektör bu mevzuatın dışında değil'' dedi. Babacan, TRT Haber kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Babacan, Rekabet Kurulunun bankalara maaş promosyonları konusunda ''rekabeti ihlal ettiği'' gerekçesiyle verdiği karara ilişkin bir soru üzerine, bunun bağımsız olan Rekabet Kurulu tarafından yürütülen bir konu olduğuna dikkati çekerek, hükümetin burada şöyle ya da böyle herhangi bir dahili olmadığını söyledi. Rekabet Kurumunun bir bakıma bağımsız yargı gibi bir şikayet üzerine inceleme yaptığını ve belli bulgulara ulaştığını ifade eden Babacan, şunları söyledi: ''Öncelikle Türkiye'nin bir rekabet mevzuatı var. Bu mevzuatı hatta yer yer yetersiz bir mevzuat olarak görüyorum. Çünkü 'Türkiye'de Rekabet Kurumu ne iş yapar?' diye sorulduğunda bazıları bunu, 'Ya bu rekabetten artık ölüyoruz, bitiyoruz. Bir kurum gelse de bizi rekabetten korusa da şöyle para kazansak' gibi algılayanlar dahi var. Yani rekabet iyi midir, kötü müdür? Bu Türkiye'de her sektörde tam yerleşmiş bir kavram değil. Yani, 'rekabet kötü bir şey bize para kazandırmıyor. Birileri bizi korusa da para kazansak' gibi de anlaşılabiliyor.'' Burada amacın her sektörde rekabetin iyi işlemesi, firmaların birbiriyle kıyasıya yarışması olduğunu belirten Babacan, ''Şimdi burada mevzuata öncelikle herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Kimse burada ayrıcalıklı değil, hiçbir sektör bu mevzuatın dışında değil. Dolayısıyla herkesin saygı göstermesi ve uygulaması lazım'' dedi. -''BANKACILIK DİKKATLİ YAKLAŞILMASI GEREKEN BİR SEKTÖR''- Bakan Babacan, bankacılığın kendine has özellikleri bulunan ve dikkatli yaklaşılması gereken bir sektör olduğunu ifade etti. Bu dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumunun paslaştığını, BDDK'nin bankacılık sektörüyle ilgili dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin hazırladığı raporu kuruma gönderdiğini belirten Babacan, şöyle devam etti: ''Artıları, eksileri tartışılır. Şu olur, bu olur ama verilen karara da herkesin saygı duyması ve uygulaması lazım. Beğenelim, beğenmeyelim, eleştirelim tamam ama alınan karar, nasıl mahkeme kararı uygulanıyorsa bu da böyle bir karar. Yani uygulanacak bir karar. Buradan şöyle bir ders almak lazım. Rekabeti önleyici böyle özel alanlar oluşturup, 'rekabet olmasın ben buradan çok para kazanayım' denildiğinde neler olabileceğinin de işte ilk kaydı olarak tarihe düştü. Böyle bir şeyde Türkiye'de olmuştu diye.'' -''SADE DİLLE YAZILMIŞ BİR ANAYASA''- Babacan, başka bir soru üzerine de seçim sonrası yeni bir anayasa düşünceleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Yeni anayasa 'artık halkın anayasası, halkın yazacağı anayasa olsun' diyor Başbakanımız. Bu çok önemli. Yani her kesimden katkılarla oluşsun, bir grup hukukçu kapansın bir odaya bir şey yazsın istemiyoruz. Her ne kadar hukukçularımıza saygımız sonsuz, bilgilerine donanımlarına birikimlerine saygımız sonsuz ama sadece tek bir perspektiften yazıldığı zaman olmuyor. Ondan sonra anayasayı anlamak için tercüman bulmanız gerekiyor. Okuyorsunuz anlamıyorsunuz. Peki bu durumda ne olur? diye soruyorsunuz, etrafa bakıyorsunuz kimse cevap veremiyor. Çok sade bir dille yazılmış, herkesin anlayacağı gerçekten halka mal olmuş bir anayasa, kısa öz böyle bütün her şeyin detaylarına girmeyen bir anayasa şu anda Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacı. Bu, seçimlerden sonra en önemli gündem maddelerimizden birisi olacak.''