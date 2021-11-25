T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babacan: Zamanında oyunu AK Parti’ye vermiş insanların “Vicdanım rahatsız” dediğini görüyorum

25 Kasım 2021 18:50

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların tepkisini paylaşarak, "Zamanında oyunu AK Parti’ye vermiş insanların “Vicdanım rahatsız” dediğini görüyorum" dedi. 

Babacan şu ifadeleri kullandı: 

"Bu sessiz çığlığı her yerde duyuyorum. Zamanında oyunu AK Parti’ye vermiş insanların “Vicdanım rahatsız” dediğini görüyorum. Endişeye mahal yok. Daha önce enkazı nasıl kaldırdıysak, ülkemizi yine hızlıca toparlayacağız. Ülkeyi işinin ehli, liyakatlı kadromuzla düzelteceğiz."
 
ali babacanakpartiakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24