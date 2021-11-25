Babacan: Zamanında oyunu AK Parti’ye vermiş insanların “Vicdanım rahatsız” dediğini görüyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların tepkisini paylaşarak, "Zamanında oyunu AK Parti’ye vermiş insanların “Vicdanım rahatsız” dediğini görüyorum" dedi.
Babacan şu ifadeleri kullandı:
"Bu sessiz çığlığı her yerde duyuyorum. Zamanında oyunu AK Parti’ye vermiş insanların “Vicdanım rahatsız” dediğini görüyorum. Endişeye mahal yok. Daha önce enkazı nasıl kaldırdıysak, ülkemizi yine hızlıca toparlayacağız. Ülkeyi işinin ehli, liyakatlı kadromuzla düzelteceğiz."