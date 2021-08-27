Babacan: Yurt ve ev ücretleri ödenmeyecek düzeyde

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacakları zaman karşılaşacakları sorunları dile getirirken, "Üniversite öğrencilerinin yurt veya ev bulması gerekiyor. Fakat ücretler ödenemeyecek düzeylerde" dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerinin karşılaştığı yurt ve ev fiyatları sorununa dikkat çekti. Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yüze eğitime geçiyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt veya ev bulması gerekiyor. Fakat ücretler ödenemeyecek düzeylerde. Ekonominin şahlandığını iddia eden iktidar acaba öğrencilerin bu fiyatları ailelerine söylerken ne kadar sıkıldıklarını biliyor mu?"