Babacan: Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar, başarısızlıkta resmen triple-double yaptıla

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar" ifadesini kullandı.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar. Sonuçta hem kuru patlattılar hem 130 milyar doları yaktılar hem de seçimlerde önemli şehirleri kaybettiler. Başarısızlıkta resmen triple-double* yaptılar." ifadesini kullandı.

*Triple-double basketbolda bir maçta 5 olumlu kategori olarak kabul edilen sayı, ribaund, asist, top çalma ve bloktan üçünde çift haneli sayılara ulaşılan bir performansa verilen isimdir.