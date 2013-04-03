Babacan: Yassıada gelecek nesillere ibret olsun

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar yapılan Yassıada'nın "Gelecek nesillere ibret olması"nı istedi.

1960 darbesi sonrası yargılamaların yapıldığı adanın, ‘demokrasi müzesi’ne dönüştürülmesiyle ilgili son açıklama Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan geldi.

Babacan, zaman zaman gündeme gelen projeyle ilgili, ‘Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanun Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Babacan, "Yassıada'nın gelecek nesillere ibret olması için, dönemde demokrasi müzesi ve demokrasi kompleksi olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Tasarıda, Yassıada ve Sivriada ile ilgili düzenleme hakkında bilgi veren Babacan şunları söyledi:

"Yakın tarihimizdeki son derece acı bir dönemi, bir bakıma gelecek nesillere ibret olsun diye kalıcı, sembolik bir eser haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bunun dünyada çok örnekleri var. Demokrasi mücadelesinde acı çeken, hayatını kaybeden pek çok kişi ile ilgili dünyada benzer uygulamalar var. Yassıada'nın bundan sonraki dönemde demokrasi müzesi ve demokrasi kompleksi olmasını arzu ediyoruz. Sivriada da yakın bölgede. Buralarda yapılan düzenlemelerle, bu projenin gerçekleşmesini istiyoruz.

Özellikle bir önceki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yassıada’yla ilgili bu projeyi sık sık gündeme taşımıştı.