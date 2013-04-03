T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babacan: Yassıada gelecek nesillere ibret olsun

Babacan, "Yassıada'nın gelecek nesillere ibret olması için, dönemde demokrasi müzesi ve demokrasi kompleksi olmasını arzu ediyoruz" dedi

03 Nisan 2013 10:32

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar yapılan Yassıada'nın "Gelecek nesillere ibret olması"nı istedi.

1960 darbesi sonrası yargılamaların yapıldığı adanın, ‘demokrasi müzesi’ne dönüştürülmesiyle ilgili son açıklama Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan geldi.

Babacan, zaman zaman gündeme gelen projeyle ilgili, ‘Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanun Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Babacan, "Yassıada'nın gelecek nesillere ibret olması için, dönemde demokrasi müzesi ve demokrasi kompleksi olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Tasarıda, Yassıada ve Sivriada ile ilgili düzenleme hakkında bilgi veren Babacan şunları söyledi:

"Yakın tarihimizdeki son derece acı bir dönemi, bir bakıma gelecek nesillere ibret olsun diye kalıcı, sembolik bir eser haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bunun dünyada çok örnekleri var. Demokrasi mücadelesinde acı çeken, hayatını kaybeden pek çok kişi ile ilgili dünyada benzer uygulamalar var. Yassıada'nın bundan sonraki dönemde demokrasi müzesi ve demokrasi kompleksi olmasını arzu ediyoruz. Sivriada da yakın bölgede. Buralarda yapılan düzenlemelerle, bu projenin gerçekleşmesini istiyoruz.

Özellikle bir önceki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yassıada’yla ilgili bu projeyi sık sık gündeme taşımıştı.

ETİKETLER

yassıadaali babacanmüze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24