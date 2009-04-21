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Politika

Babacan ve Bağış Prag'a gitti

21 Nisan 2009 12:29

Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye-AB Troykası Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gitti.

Toplantıda, Türkiye'nin reform çalışmaları ve katılım süreci gündemindeki konular ile güncel uluslararası ve bölgesel siyasi gelişmelerdeğerlendirilecek.

Toplantıya, AB Troykası'nı temsilen Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg, müteakip dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn ve AB Konseyi yetkililerinin katılmaları öngörülüyor.

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