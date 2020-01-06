Babacan ve arkadaşları parti için son düzlükte: Yeni oluşumun ilk hedefi ana akım siyaset olmak

AKP'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde Gelecek Partisi'nin kurulmasının ardından gözler AKP'den, ayrı bir parti kurmak için istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ekibinin takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Talimatı IMF'den alıyorlardı bunlar" sözleriyle hedef aldığı Babacan ile Gelecek Partisi'ne CHP ise yeşil ışık yaktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İki partinin liderlerinin açıklamalarını izledik. Yüzde 99 oranında Millet İttifakı'nın politikaları ile uyum var" sözleriyle olası bir ittifaka kapıyı şimdiden araladı. Ocak sonuna kadar partiyi kurma amacında olan Babacan cephesinde ise söylem, "Hiçbir parti ile kurulmuş bir temas yok. Ana akım siyaset olma hedefi ile çalışıyoruz. Bir ittifaka eklemlenme düşüncesiyle hareket etmiyoruz" şeklinde. Ancak olası bir baskın seçim halinde yeni oluşumların da Millet İttifakı ile birlikte hareket edebileceği kulislerde konuşuluyor.

"AKP gibi değişmemek için…"

Babacan ve ekibi, partiyi Ocak ayı sonuna kadar kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Farklı çalışma gruplarının aylardır yaptıkları toplantılar sonunda parti programı şekillenmeye başladı. Kurucular kurulunda kimlerin bulunacağı da yavaş yavaş netleşiyor. Kurulacak yeni partinin hedefi ana akım siyaset. Kurucular kurulunda kadın sayısının yüksek olması, partide kadınların sembolik olarak değil etkin biçimde yer alması, farklı siyasi görüşlerin temsilcilerinin de kurulda yer bulması amaçlanıyor.

Partide, AKP'nin yaşadığı çizgisel değişimin yaşanmaması için, 'etik kurul' oluşturulması da tasarlanıyor. Bu kurulda yer alacak isimlerin denetim yetkilerinin bulunması, uzun yıllar değişmemesi ve farklı bir görev yapmaması düşünülüyor.

Hedef tek başına iktidar

Kılıçdaroğlu'nun, "İki partinin liderlerinin yaptığı açıklamaları izledik. Ortak noktalar ve benzerlikler çok fazla. Yüzde 99 oranında Millet İttifakı'nın politikaları ile uyum var. Millet İttifakı partileri de güçler ayrılığını, demokrasinin güçlendirilmesini savunuyor. İleride bu partilerle ittifak kurulabilir mi? Bunu söylemek için çok erken" sözlerinin ardından gözler yeni oluşumların Millet İttifakı ile temas kurup kurmayacaklarına çevrildi.

Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nin ve Babacan'ın liderliğinde kurulacak yeni partinin henüz Millet İttifakı'ndaki partiler ve ittifakın büyük partisi CHP ile sıcak temas kurmadıkları belirtiliyor. Ancak CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin etkili bazı isimleri ile zaman zaman resmi olmayan istişareler yapıldığı da kulislerde konuşuluyor.

Buna karşılık hem CHP'den hem de diğer partilerden bu konudaki sorulara, "Temas yok" yanıtı veriliyor. Babacan'ın genel başkanlığında kurulacak partinin etkili isimleri, "Hiçbir parti ile kurulmuş bir temas yok. Ana akım siyaset olma hedefi ile çalışıyoruz. Bir ittifaka eklemlenme düşüncesiyle hareket etmiyoruz" değerlendirmesini yapıyor.

Ancak olası bir baskın seçim halinde Millet İttifakı'nın çemberinin genişleyebileceği, yeni oluşumların da ittifakın parçası olabileceği değerlendirmeleri de kulislerde yapılıyor.