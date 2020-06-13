Babacan ve 26 eski Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye Koronavirüse karşı dayanışma çağrısı

Aralarında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD'den Madeleine K. Albright, Yunanistan'dan George Papandreou'nun da bulunduğu 27 ülkeden eski dışişleri bakanı, Birleşmiş Milletler, ülke liderleri ve hükûmetlere, Koronavirüs salgınına karşı dayanışma çağrısı yaptı.

Eski bakanlar, kaleme aldıkları açık mektupta, BM'ye, pandemiyi acil gündemine alması dahil 5 önemli konuda adım atması çağrısı yaparken, liderler ve hükümetlere de aşının adil dağıtımı dahil, 5 konuda eylem planı önerdi.

BBC Türkçe'den yer alan habere göre Dünya, Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda ülkeden ülkeye farklılık gösteren uygulamalar ve ilaç araştırmalarını sürdürürken, eski dışişleri bakanlarından, “dayanışma ve işbirliği” çağrısı geldi.

“Bizler; uluslararası diplomasiyi yönetme, krizlere cevap verme, uluslararası kurumları yenileme gibi konularda onlarca yıllık deneyime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde daha önce Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş kişilerden oluşan bir grup insanız” ifadesiyle başlayan açık mektupta, salgının sınır tanımadığı ve bir ülkenin tek başına yenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Eski bakanlar ülke liderleri ve hükûmetlerine de pandemiyle mücadele şu önerilerde bulundu:

Pandemiyle ilgili çalışma yürüten uluslararası kuruluşlara maddi destek sağlayın.

Olası bir aşının adil dağıtımını garanti altına alın.

Kadınlara yönelik koruma alanlarını genişletin.

Bilimi önceleyen çevre politikalarını destekleyin.

Ülkeler arası işbirliği faaliyetlerini teşvik edin.