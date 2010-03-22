Babacan: Türkiye'de resesyon bitti

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2009 yılının son çeyreği itibariyle artık Türkiye'de resesyonun bittiğini ifade ederek, bu yıl için tahmin edilen %3,5'lik büyümenin 3.7 ile 5.5 arasında olabileceğini söyledi. Türkiye'de yüzde 10-11 seviyelerinde dolaşan işsizliğin bu süreçte yüzde 14'e çıktığını belirten Babacan, işsizlik oranın ilk defa Aralık ayında fiili olarak düşmeye başladığını da bildirdi. Babacan TMSF için de "infaz kurumu" nitelemesinde bulundu.



Babacan, katıldığı bir televizyon programda ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.



Babacan, ''Türkiye, ekonomik krizden çıkmaya başladı mı?'' sorusunu yanıtlarken, 2009 yılının son çeyreği itibariyle artık Türkiye'de resesyonun bittiğini ifade ederek, bu yılın ilk 3 ayında da gelişmelerin gayet umut verici olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin 2010 yılında Avrupa'da en hızlı büyüyecek ekonomi olarak gösterildiğine işaret eden Babacan, bunu IMF, Dünya Bankası gibi bütün uluslararası kuruluşların teyit ettiğini anımsattı.



''2009 yılının hasar tespiti nedir ve 2010 yılında Türkiye ekonomisi bunun ne kadarını telafi edecek?'' sorusu üzerine Bakan Babacan, 2009 yılının tüm dünya için kayıp yıl olarak tarihe geçeceğini, ancak 2010 yılının Türkiye için 2009 yılına göre çok daha iyi bir yıl olacağını vurguladı.

Babacan, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın, dünya ortalamasından daha hızlı başladığını belirterek, ''Bizim uyguladığımız politikalarla Türkiye bu krizden diğer ülkelere göre daha hızlı çıkacak'' dedi.



TMSF infaz kurumu gibi oldu



Babacan, Türkiye'de yüzde 10-11 oranında seyreden işsizlik oranının bu süreçte yüzde 14'e çıktığını ancak Aralık ayı itibariyle işsizlik oranında fiili düşüş başladığını ifade etti. Hükümet olarak zamanında tedbirler aldıklarını, bir çok yasa çıkardıklarını anlatan Babacan, ''TMSF yasası ile işini doğru yapmayan bankacıların banka sahiplerinin ya da yöneticilerinin başına neler gelebileceğini gösterdik. TMSF bankacılık sistemimizin önemli bir infaz kurumu oldu bir bakıma'' diye konuştu.



Babacan, bir çok ülkede bütçe açığı sorunu yaşandığını ancak Türkiye'de aldıkları tedbirle bütçe açığının düşüş trendine girdiğini bildirdi.



Orta vadeli programda 2009 yılı için ekonomideki daralmayı yüzde 6 olarak tahmin ettiklerini ancak son aylardaki toparlanmanın tahminlerinden daha hızlı gerçekleştiğini anlatan Babacan, şöyle konuştu:



''Son 3 aydaki toparlanma bize şunu gösteriyor ki bizim geçen yıl ki milli gelirle ilgili rakamımız yüzde 6 değil, daha düşük olacak. Yani Türkiye yüzde 6'dan, beklenenden daha az daralacak. Bu rakamlar 31 Mart'ta açıklanacak.



Orta Vadeli Programda 2010 yılı yüzde 3.5'lik bir büyüme öngörmüştük. Ama bugün itibariyle yüzde 3.7 ile 5.5 arasındaki geniş bir aralıkta tahmin ediliyor.''



Çek konusunun önemli olduğunu anlatan Babacan, ''Çeklerdeki geri dönüş oranı geçen yıl yüzde 10'u geçmişti. Şu anda yüzde 5'e düşmüş durumda. Zaten krizin olmadığı normal dönemlerde de Türkiye'de bu oran böyledir. Yarı yarıya bir düşüş var'' dedi.



2010'da daha fazla iş olacak



IMF'yi Türkiye'de iç siyaset tartışması yapmaktan mümkün olduğunca uzak tuttuklarını belirten Babacan, şöyle devam etti:



"Kendi dönemimizde iki tane birinci stand-by anlaşmasını tamamladık, ikincisini başlattık ve tamamladık. Bu kadar IMF ile beraber çalışan bir iktidar, çıkıp da IMF ile çok da olumsuz şeyler söylemesi tutarlı olmaz. Dün o zaman niye çalıştın bunlarla diye sorarlar o zaman. Dolayısıyla biz buna rasyonel bir çerçeveden bakıyoruz. Türkiye ekonomisi için en iyi nedir? Çünkü bugün eğer IMF ile bir anlaşma yapmak Türkiye ekonomisini daha hızlı büyütecekse, işsizlikteki azalmayı beraberinde getirecekse ve biz sırf bunun üzerinden bir kahramanlık yapalım, bunun üzerinden bir siyasi malzeme oluşturalım oluşturalım derken eğer Türkiye'de bir kaç yüz bin vatandaşımızın daha işsiz kalmasına sebep oluyorsak bunu tarih affetmez. Böyle şey yapamayız. Türkiye için bugün en doğru politika neyse onu uygulayacağız. Çünkü önemli olan halkımızın refahıdır. "



Babacan, işsizlik oranının ilk defa geçen yıl aralık ayında düşmeye başladığını, beklentilerinin bu düşüş trendinin 2010 yılı içerisinde devam etmesi yönünde olduğunu belirtti.



"2010 yılında, 2009'a göre daha fazla iş imkanı olacak" diyen Babacan, gazetelerin insan kaynakları eklerinin geçen yıl bir kaç sayfaya kadar düştüğünü, ancak son bir kaç ayda bu eklerin arttığına dikkati çekti.

