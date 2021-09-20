Ali Babacan: Ticarette kâr değil, ar yılındayız

Sultanbeyli'de esnafı ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafın maliyetinin artmasıyla ilgili, "Ticarette bir kâr yılı vardır, bir de ar yılı vardır. Bu yıllar ar yılı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Gittiği ayakkabı dükkânında esnaf Babacan’a “Fiyatlar yerinde durmuyor, artık haftalık değişiyor. Yakalayamıyoruz” sözleriyle yakındı. Babacan’ın ayakkabı fiyatlarındaki yıllık değişimi sorması üzerine esnaf, “Bir yılda 50 liradan 80 liraya çıktı. Dolar ve hammadde nedeniyle fiyatlar artıyor. Biz üstüne koyamıyoruz. Kârdan zarar ediyoruz” dedi.

Babacan ise “Esnafın maliyeti yüzde 50 arttıysa, satış fiyatı ancak yüzde 30 artabildi. Aradaki marj azaldı. Kârdan fedakârlık yapılıyor. Ticarette bir kâr yılı vardır, bir de ar yılı vardır. Bu yıllar ar yılı. Esnafta çok zor ama bu işin dışında epey kâr eden de var” ifadelerini kullandı.

Esnaf, “Zemindeki esnaf mutsuzsa herkes mutsuzdur. Ülkenin nabzını alt zemindeki taban belirler. Burada yürüdüğünüz zaman insanların mutlu ya da mutsuz olduğunu anlarsınız” dedi.