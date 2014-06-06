Babacan: T.C. ibaresi müşteri unutmasın diye kaldırıldı

Ziraat Bankasının geçen yıldan bu yana şube tabelalarından T.C: ibaresini kaldırmasının gerekçesini öğrenmek için önerge veren CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’a Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yanıt verildi. Babacan, T.C. ibaresinin Ziraat Bankası’ndan tamamen kaldırılmadığını, yazışmalarda kullanıldığını ancak, “ticari işletme isminin müşteri belleğinde uzun süre kalması ve unutulmaması için uzun olan ticari unvanlarını amblem ve logolarında kısaltarak kullanıldığını” belirtti. Umut Oran ise bu yanıta "150 yıldır kimse Ziraat’i unutmadı, T.C.’yi kaldırmaya bu kadar komik bahane ancak üretilebilirdi" cevabını verdi.

İlk önerge

CHP’li Umut Oran ilk olarak Mart 2013’te Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a neden Ziraat tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırıldığını açıklanmasını istedi. Ziraat Bankası yöneticilerinin bilgi notuyla bu ilk önergeyi Eylül 2013’te yanıtlayan Babacan, tüm resmi işlemlerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ismiyle gerçekleştirilmeye devam edildiğini bildirdi.

8 Ekim 2013’te yeniden önerge veren Umut Oran, Babacan’a bu kez, “Sizin bu yanıtınıza rağmen Ziraat Bankası şubelerindeki tabelalardan neden T.C. ibareleri çıkartılıyor? Size yanıltıcı bilgi verenler mi var?” diye sordu.

‘Kamuoyu belleğinde uzun süre kalması için’

İkinci önergeyi Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Genel Müdür Yardımcısı Cem İnal’ın notuyla yanıtlayan Ali Babacan yanıtında şöyle dedi:

“Bilindiği üzere ticari işletmeler, isimlerinin müşteri/kamuoyu belleğinde uzun süre kalması ve unutulmaması için uzun olan ticari unvanlarının amblem ve logolarında aynı şekilde kullanmak yerine kısaltarak kullanmaktadırlar. Sektörde de bunun birçok örneği bulunmaktadır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., ticari işletmeler gibi her türlü reklam ve tanıtım amaçlı yaptığı çalışmalarında ticari unvanını değil, marka ismini kullanmaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankası logosu içerisinde yer alan amblem üzerinde T.C. ibaresi yer almaktadır. Bankamız, her türlü ticari, hukuki ve resmi işlemlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. unvanını kullanmaya devam etmektedir.”

‘150 yıllık marka mı unutulacak’

Ziraat yöneticilerinin bu yanıtına tepki gösteren Umut Oran ise, “Türkiye’nin en eski 2. bankası olan Ziraat Bankası’nı bir marka olarak her vatandaşımız bilir, unutulacak diye merak etmesinler. T.C. ibaresini çıkartmak için böylesine bir gerekçe ileri sürülmesi çok komik. 150 yıldır kimse Ziraat’i unutmadı, T.C.’yi kaldırmak için böylesi yollara başvurulmasını 76 milyona havale ediyorum” dedi.