Babacan: Sonucunu kestirmenin en zor olduğu seçim bu seçim

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 7 Haziran seçimine ilişkin olarak, "Sonucunu kestirmenin en zor olduğu seçim bu seçim" yorumu yaptı.

Babacan, Habertürk Canlı yayınında soruları yanıtladı. İşte Babacan’ın açıklamalarından satır başları:

Sonucunu kestirmenin en zor olduğu seçim bu seçim. Piyasa beklentileri yine tek parti hükümeti çoğunluğu olan bir tek parti hükümetinin en kuvvetli ihtimal olduğu yönünde… Böyle bir ortamdayız. Bu seçim önemli olacak. Türiye’nin önündeki 8 yılın çerçevesini oluşturacak bir seçim olacak. Türkiye için istikrar ve güven önemli.

Koalisyon olur mu acaba diye şekillendi piyasalar bir ara kur arttı, faizler yükseldi. Sonra piyasalar tek partiye göre oldu.

Bir başkanlık sistemini konuşuyoruz. Ama başkanlık sisteminin detaylarıyla ilgili elimizde detaylı bir doküman yok. Başkanlık sistemi böyle kontrollerin olmadığı otoriterleşmenin olduğu güçler ayrılığın olmadığı güçler ayrığılığının olmadığı gibi bir beklenti piyasada var.

'Yarısı başkanlık yarısı parlamanter'

Referandum sürecinde bunların hepsi konuşulacaktır. Türkiye kendisi için en iyi sistemi arayacaktır. İyi işleyen bir demokrasi Türkiye’nin selameti için… Bunları hep biliyoruz. Güç ve denge mekanizmalarının kurulduğu halkın iradesinin yansıdığı bir yönetim önemli.

G-20’ye bakıyorsunuz yarısı başkanlık sistemi yarısı parlamenter sistem.

Medya artık sadece gazetelerden telvizyonlardan ibaret değil.

Altın ihracatı

Altın ticaretine ihracat istatistiklerine baktığınız zaman. Gerçek anlamda dış ticareti okurken külçe altını çıkarıp bakmakta fayda var. Al sat daki kar çok düşüktür. Biz altını eğer işliyorsak mücevher yaparsak ekonomik olarak anlamlı olan odur. Külçe altın giriş çıkışını döviz giriş çıkışı gibi görmek lazım. İstatistiklere mecburen koyuyoruz.

Mecburen koymak zorundayız. Döviz neyse, külçe altın hareketi de odur. Çok farklı sebepleri olabilir. Altın fiyatları da indi çıktı. Dolar değerlendi. Farklı yatırımcıların külçe altın hareketi olabilir. Bunun ilgili kuruluşları buna bakıyor.