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Politika

Babacan: Siyaseti bırakmam kendi irademle olmayacak

AKP'de 3 dönem kuralına takılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, siyasete devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı

17 Eylül 2014 17:30

AKP'de 3 dönem kuralına takılan isimlerden birisi olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, siyasi hayatıyla ilgili, "Ben yaptığım işi askerlik görevine benzetiyorum, biz bedelli değil fiili askerlik yapıyoruz. Ancak, her askerliğin olduğu gibi başının da sonunun da olması gerektiğine inanıyorum. Bu süre ne kadar uzun-kısa olur, o benim irademle ilgili olmadı bugüne kadar, bırakmam da herhalde kendi irademle olmayacak" dedi.

TRT Haber'de gündemi değerlendiren Ali Babacan, davet üzerine siyasete atıldığını hatırlatarak, "Davet varken, bundan kaçmak mümkün değil" dedi.

Hükümetlerde kendisine hep görev verildiğini belirten Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben hala siyaseti tam öğrendim demiyorum. O oldukça ayrı bir alan. Yaptığımı bir hizmet olarak görüyorum, devlete millete bir hoş seda bırakıyorsak, bu en büyük mutluluk bizim için. Ben bunu askerlik görevine benzetiyorum, biz bedelli değil fiili askerlik yapıyoruz. Ancak, her askerliğin olduğu gibi başının da sonunun da olması gerektiğine inanıyorum. Bu süre ne kadar uzun-kısa olur, o benim irademle ilgili olmadı bugüne kadar, bırakmam da herhalde kendi irademle olmayacak. Diyecekler ki; 'teşekkür ederiz', o gün de bırakmış olacağız siyaseti herhalde, tablo bu. Davet varken, bundan kaçmak mümkün değil. Katkıda bulunduğumuz sürece bunun verdiği bir haz var, onurlu bir görev, tatmin düzeyi çok yüksek. En verimli çağları devlet ve millet için kullanıyor olmanın herhalde mükafatı da daha fazla olur diye düşünüyorum."

 

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