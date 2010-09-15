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Ekonomi

BABACAN: SENEYİ YÜZDE 5 CARİ AÇIKLA KAPATACAĞIZ ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 16:57

-BABACAN: SENEYİ YÜZDE 5 CARİ AÇIKLA KAPATACAĞIZ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yıl sonu itibariyle bütçe açığının Orta Vadeli Planda öngörülen rakamlarla biteceğini belirterek, "seneyi yüzde 5 cari açıkla kapatacağız" dedi. Babacan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2010 Türkiye İnceleme Raporu'nun açıklanması dolayısıyla, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile birlikte Başbakan Merkez binada basın toplantısı düzenledi. Ali Babacan, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yılı yüzde 5 oranında cari açıkla kapatacaklarını kaydetti. Türkiye'nin orta vadeli planda borç stoğunu kontrol edeceğini ilan ettiğini kaydeden Babacan, ''Borcumuzun milli gelire oranı 2010'da düşmeye başladı. 43, 44 gibi bir rakamla bitireceğiz'' dedi. Konuşmasında kayıtdışılığa da değinen Babacan, Türkiye'nin artık kendine yakışan, yaraşan bir noktaya varması gerektiğine dikkati çekerek bu konu üzerinde çok daha sıkı durmaya devam edeceklerini bildirdi. Türkiye'nin işsizlik rakamlarının düştüğünü de ifade eden Babacan, TÜİK ve OECD'nin açıkladığı işsizlik rakamlarının karşılaştırıldığında işsizlik konusunda Türkiye'nin sadece kendi içinde gösterdiği bir başarı değil diğer ülkelerle kıyaslandığında da bir başarı gösterdiğini söyledi. Babacan, Türkiye'deki büyümenin istihdam üreten bir büyüme olduğunu da ifade etti.

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