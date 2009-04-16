Babacan, Sarkisyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi 20. toplantısının yapıldığı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dörtlü görüşmede bir araya geldiği öğrenildi.



Görüşmeye ilişkin bilgi veren diplomatik kaynaklar, KEİ toplantısına katılan heyetleri kabul eden Sarkisyan'ın, kabulün ardından sadece Babacan, Lavrov ve Nalbandyan'ın katılımıyla ayrı bir görüşme yaptığını söyledi.



Diplomatik kaynaklar, görüşmenin çok kısa sürdüğünü, önceden planlanan bir görüşme olmadığını, ayrıntılı bir şeyin konuşulmadığını belirterek, Lavrov'un, dörtlü toplantı bitmeden ikili bir görüşmesi olduğu için erken ayrıldığını ifade etti.

