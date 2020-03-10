Babacan Royal Part işçileri, maaşları ödenmediği gerekçesiyle eylem başlattı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Babacan Port Royal şantiyesinde çalışan işçiler, maaşları ödenmediği gerekçesiyle şirketin satış ofisi önünde eylem başlattı.

Prohas adlı taşeron firmada çalışan işçiler, İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) Hazırlık Komiteleri ve Emeğin Gücü Derneği ile birlikte satış ofisi önünde başlattıkları eylemde, "İşçiler sizin köleniz değil, emeğimizi istiyoruz" dedi.

Eylemdeki işçilerden biri, “6 aydır Babacan Yapı’da çalıştım. Bizi mağdur ettiler, ortada yoklar. Biz hakkımızı istiyoruz amacımız başka bir şey değil” dedi. Ücretleri ödenmeyen işçilerin avukatı Yusuf Uçar ise şirket yetkililerinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Uçar kimlik tespitinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

İşçiler, maaşları ve sosyal haklarını almadan eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi.

Ayrıca işçilerin eylem başlatmasının ardından iş çıkışlarının SGK'ya 'istifa' olarak bildirildiği öğrenildi.