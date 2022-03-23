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Ekonomi

Babacan: Rakamları açıklıyorum sıkı durun, hey gidi faiz düşmanı Erdoğan, hey!

"Son üç gündür bu ülkenin hazinesinin katkısıyla yüzde 185 faiz ödüyorsunuz"

23 Mart 2022 15:36

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son üç gündür bu ülkenin hazinesinin katkısıyla %57, %108, %185 faiz ödüyorsunuz." ifadesini kullandı. 

Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik faiz açıklamalarına göndermede bulunarak, "Rakamları açıklıyorum, sıkı durun. Hey gidi faiz düşmanı Erdoğan, hey! Faizlerin %8-9 olduğu dönemlerde zamanın tertemiz bürokratlarını vatana ihanetle suçluyordunuz. Son üç gündür bu ülkenin hazinesinin katkısıyla %57, %108, %185 faiz ödüyorsunuz." paylaşımını yaptı.

Ali BabacanErdoğanfaizdüşman
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