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Ekonomi

Babacan: Prensip gereği 12 yıldır Merkez Bankası'na 'şöyle yapsın, böyle yapsın' demedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın 'faizleri indir' çağrısı yapmıştı

17 Ocak 2015 09:13

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağır sözlerle eleştirerek "Faizleri indirmek için daha neyi bekliyorsun?" dediği Merkez Bankası’nın faiz politikalarıyla ilgili olarak kurumun piyasa gelişmelerini çok yakından izlediğini ve bütün görüşleri de dinleyerek dikkate aldığını belirtti.

Merkez Bankası’nın ne yapması gerektiği konusunda herhangi bir şeyi prensip olarak söylemediklerini naltını çizen Babacan, “Bu yeni de değil, benim 12 yıldır Merkez Bankası ile ilgili ‘Şöyle yapsın, böyle yapsın’ gibi bir ifadem olmadı. Bunun mutlaka ruhuna da dikkat etmek lazım. Para Politikası Kurulumuz bütün bu gelişmeleri eminim ki dikkate alır,değerlendirmelerini yapar, karar günü geldiği zaman da kararını açıklar” diye konuştu.

 

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