Babacan: Obama'nın yapamadığı reformu biz yaptık

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan sağlık alınındaki hizmetlerden bahsederken, "Obama sağlık reformunu yapamadı, biz yaptık, annesi parası olmadığı ve hastanelerden sağlık hizmeti alamadığı için hayatını kaybetmiştir. Bunun acısını içinde yaşayan bir insan, bu reformu yapamadı" diye konuştu.

Ekonomide toparlanmaya paralel olarak eşitsizliğin çoğaldığını dile getiren Babacan, ABD'de toparlanmanın somut katkısının nüfusun sadece yüzde 1'i tarafından hissedildiğini ifade etti.

Babacan, 24 TV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD Başkanı Barack Obama'nın büyük sıkıntı içinde olduğunu anlatan Babacan, "Sağlık reformu yapmaya çalıştı ama parlamentodan geçiremedi ki kendi annesinin vefat nedeni budur. Annesi, parası olmadığı için ve hastanelerden sağlık hizmeti alamadığı için hayatını kaybetmiştir. Bunun acısını içinde yaşayan bir insan, bu reformu yapamadı. Biz Türkiye'de bunları gerçekleştirdik. Hep gerçekçi olduk, asla popülizme kaçmadık" dedi.

'Kur hareketlerinin sebebi yurtdışı'

Dünyadaki gelişmelerin yanı sıra seçim sürecinin ekonomiye etkisine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Babacan, dünya ekonomisinde son derece hareketli bir dönemin yaşandığını söyledi. Petrol fiyatları ve kurlarda iniş çıkışlar yaşandığını anımsatan Babacan, "Amerikan Merkez Bankasının (Fed) ne zaman, neyi yapacağının belli olmaması, bir yandan Avrupa Merkez Bankasının olanca gevşetici politikaları, avro/dolar çapraz kurunu çok hızlı hareket ettiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin de dışa açık bir ekonomi olarak bütün bu gelişmelerden az ya da çok etkilendiğini belirten Babacan, önemli olanın bu gelişmeler nedeniyle ekonominin kalıcı bir hasara uğramaması olduğunu dile getirdi. Serbest kur rejiminde kurun dalgalı bir seyir izlediğini vurgulayan Babacan, "Yılbaşından itibaren baktığımızda kur hareketlerinin önemli sebebi yurt dışı kaynaklı hareketlerdir" dedi.

'Piyasalar şimdiden gördü'

Kur artışına yurt dışındaki hareketlerin yanı sıra ülke içindeki tartışmaların da sebep olduğunun altını çizen Babacan, "Son dönemdeki düşüş yine ağırlıklı dış kaynaklı ama Türkiye'de seçime doğru giderken istikrarın korunacağı, Türkiye'nin yeniden güçlü bir siyasi iradeyle devam edeceği beklentisi piyasalarda güçlenince o da hem faizler hem kur üzerinde yardımcı oldu" diye konuştu. Piyasaya seçim sonuçlarına ilişkin güven geldiğini anlatan Babacan, iktidarın güçleneceğine dair bir tablonun piyasalar tarafından şimdiden görülmeye başlandığını söyledi. Merkez Bankasına ilişkin bir soru üzerine de Babacan, "Merkez Bankasının ne yapıp ne yapmayacağı seçim beyannamemizde çok açık bir şekilde yazılı" ifadelerini kullandı.