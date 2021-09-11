Babacan: Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz; üste çıkanın alttakini ezdiği dönemleri kapatacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Meclis’in üstünde vesayet kurmak isteyen hiçbir makama yeniden göz açtırmayacağız. Yargıyı, yürütmenin bir parçası olmaktan çıkaracağız. Kendisi gibi düşünmeyenlere yargı sopasıyla saldıranların sopalarını sadece ellerinden almayacağız. Biz o sopaları kırıp atacağız" dedi.

Babacan, Nasıl ki bir zamanlar, devlet eliyle, vatandaşlarımızın yaşam tarzına müdahale edildiyse; belli bir yaşam tarzı dayatılmak istendiyse, şimdi de birilerinin, kamusal hayatta, dinimizin kutsallarını istismar edecek bazı uygulamalara kalkıştıklarını görüyoruz. Biz, bu nöbetleşe zorbalığa artık bir son vereceğiz. Üste çıkanın alttakini ezdiği dönemleri bir daha açılmayacak şekilde kapatacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da partisinin Sancaktepe ilçe binasının açılışında konuşan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi maratonunda 100 metrede nefesi kesilenlerden olamayız"

“Bizim bir hayalimiz var. ‘Tam demokratik’ bir Türkiye hayali! Ama biliyorsunuz, demokrasi yolculuğu uzun soluklu bir maraton. Bu maratonu azimle, sebatla, kararlılıkla, inatla koşmak gerekir. Biz uzun soluklu bir yola çıktık. İyi günü var kötü günü var. Öyle 100 metrede nefesi kesilen 1000 metrede nefesi kesilenlerden olamayız.”

"Kamusal hayatta dinimizin kutsallarını istismar edecek uygulamalar görüyoruz"

“Biz, DEVA Partisi olarak; acısıyla, tatlısıyla geçen bu yüzyıldan esaslı bir ders çıkarıyoruz. Ülkemizde, bir daha asla, gücü ele geçirenlerin zayıfı ezdiği bir dönemi yaşamak istemiyoruz. Nasıl ki bir zamanlar, devlet eliyle, vatandaşlarımızın yaşam tarzına müdahale edildiyse; belli bir yaşam tarzı dayatılmak istendiyse, şimdi de birilerinin, kamusal hayatta, dinimizin kutsallarını istismar edecek bazı uygulamalara kalkıştıklarını görüyoruz. Biz, bu nöbetleşe zorbalığa artık bir son vereceğiz. Üste çıkanın alttakini ezdiği dönemleri bir daha açılmayacak şekilde kapatacağız.”

"Türkiye asla 1990’lı yılların kodlarına geri dönmeyecek"

"Önümüzdeki ilk seçimde, iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Türkiye asla, 1990’lı yılların kodlarına geri dönmeyecek. Ülkemiz bir yanlıştan, başka bir yanlışa gitmeyecek. Bizim gözümüz hep ileride olacak. Bizim gözümüz hep “Tam demokrasi”de olacak. Bizler, devlet yönetimine hâkim olan çarpık zihniyeti topyekûn değiştireceğiz.”

"Türkiye bir grubun tek başına yöneteceği kadar küçük bir ülke değildir"

“Türkiye; bir grubun tek başına kendi doğrularını dayatarak yöneteceği kadar küçük bir ülke değildir. Bugüne kadar birileri bu toplumu tek tipleştirmeyi denedi. Keyfi uygulamalarla, yasaklarla bu milletin özgürlüğünü ve refahını çaldılar. At gözlükleriyle bakıp, sırf kendi doğrularını bu millete dayattılar.”

"Ülkemize musallat olan parti-devlet modeline son vereceğiz"

“Biz yola yepyeni bir sentezle çıktık. Biz bir karar verdik. Türkiye’yi toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesiyle yöneteceğiz. Sorunlarımızı karşılıklı diyalog ve uzlaşıyla çözeceğiz. Bu amaçla, ülkemize musallat olan parti-devlet modeline son vereceğiz. Yeni bir parlamenter demokrasiye geçeceğiz. Milletin kalbi olan TBMM’yi toplumun taleplerinin açıkça dillendirildiği bir adres yapacağız. Üste çıkıp alttakini ezenlerden asla ama asla olmayacağız. Ülkemiz için herkesle el ele vereceğiz. Ülkemizi, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceğiz.”

"Haksızlığa karşı çıkmak için o haksızlığın mağduru olmak gerekmez"

“Bu ülkenin hakiki demokrat sesi olacağız dedik. Bu ne demek? Herkesin kendisini eşit, özgür ve onurlu hissedebileceği bir yaşam sağlayacağız demek. Farklı düşünceleri, farklı kaygıları, farklı hayat tarzlarını anlayabilmek demek. Tüm vatandaşlarımızın sesini yükselmek demek. Bir haksızlığa karşı çıkmak için o haksızlığın mağduru olmanız gerekmez. Kimliğine bakmadan, bu ülkenin her bir ferdinin onuruna sahip çıkarız.”

"Kendisi gibi düşünmeyenlere yargı sopasıyla saldıranların sopalarını kıracağız"

“İçi boş kavgalarla zaman kaybetmeyeceğiz. Meclis’in üstünde vesayet kurmak isteyen hiçbir makama yeniden göz açtırmayacağız. Yargıyı, yürütmenin bir parçası olmaktan çıkaracağız. Kendisi gibi düşünmeyenlere yargı sopasıyla saldıranların sopalarını sadece ellerinden almayacağız. Biz o sopaları kırıp atacağız.”

"Hükûmet sağlık çalışanlarının hakkını ödememeyi yanlış anladı"

“Bugün aile sağlık çalışanları, Ankara’da haklarını arıyor. Geçen ay sağlık çalışanlarına bir ‘ceza yönetmeliği’ dayatıldı. Çalışma koşulları kötüleştirildi. Sözleşmelerinin feshi kolaylaştırıldı. İş güvenceleri ortadan kaldırıldı. Hani sürekli ‘sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez’ diyoruz ya… Hükûmet herhalde yanlış anladı. Sağlık çalışanlarımızın haklarını gerçekten ‘ödememeye’ karar verdi.”

"DEVA Partisi hakkını arayan herkesle el ele verecek"

“Hangi meslekten olursa olsun, siz eğer vatandaşın haklarına göz dikerseniz, karşınıza ilk dikilecek olan DEVA Partisi’dir. Hekim, işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, mühendis hiç fark etmez. DEVA Partisi, hakkını arayan herkesin yanında olacak.”