-BABACAN: LİBYA'NIN ACISI BİZİM ACIMIZDIR ANKARA (A.A)- 06.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''En büyük temennimiz, Libya halkının bir an önce barışa, huzura ve refaha kavuşmasıdır. Libya halkının mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, Libya halkının acısı bizim acımızdır'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi yöneticilerini kabulünün ardından, Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'ne 200 milyon dolar kredi vermesini öngören anlaşma imzalandı. Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleşen anlaşma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Libya Ulusal Geçiş Konseyi adına da Maliye ve Petrol Bakanı Ali Abdülselam Tarhuni imza attı. Ali Babacan, imza töreninde yaptığı açıklamada, verilen kredinin hayırlı olmasını diledi. Babacan, ''En büyük temennimiz, Libya halkının bir an önce barışa, huzura ve refaha kavuşmasıdır. Libya halkının mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, Libya halkının acısı bizim acımızdır. Umarız Libya en kısa zamanda ileri bir demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere kavuşur'' dedi. Ali Abdülselam Tarhuni de Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk halkına, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Libya'daki sıkıntıların sürdüğünü kaydeden Tarhuni, ''Bu anlaşma bizim için çok önemli anlamlar ifade ediyor. Bu anlaşma ile stratejik işbirliğimizin olduğunu ispatladık'' diye konuştu.