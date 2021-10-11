Babacan’ın ziyaret ettiği esnaftan stopaj talebi: "Bizi bu beladan kurtarın"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Haymana’da bir esnafın stopajla ilgili, “Kiramı ödeyemiyorum, stopaj ödüyorum. Bizi bu beladan kurtarın” şikayeti üzerine "Pandeminin etkisi bitene kadar şu stopajı sıfırlayın, dedik” cevabını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ankara’nın Haymana ilçesinde esnafı ziyaret etti. Haymanalı bir esnaf Babacan’a stopaj ödemeleri hakkında serzenişte bulundu.

"Kredi üstüne kredi, faiz üstüne faiz; herkes borçlu"

Esnafın, “Bir şey rica ediyorum, biz esnafız. Bu stopaj belasından bu memleketi kurtarın. Ben kiramı ödemiyorum stopajı ödüyorum. Haklı olarak hiçbir tutar yanı yok” sözlerine Babacan’ın cevabı şöyle oldu:

“Pandeminin etkisi bitene kadar şu stopajı sıfırlayın, dedik. Bir; stopajı sıfırlayın. İki; biraz kira yardımı yapın. ‘Esnafın dükkânı kapalı duracak, zorlanacak’ dedik. Boyuna kredi verdiler. Kredi üstüne kredi, faiz üstüne faiz. Şimdi herkes borçlu. İçeride bir tane ampul yanıyor. Bütün dükkanlar böyle.” (ANKA)