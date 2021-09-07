T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidarı ele geçirenin kendinden olmayana uyguladığı zulme geçit vermeyeceğiz. Bu ülkede hiç kimse bir daha üvey evlat muamelesi görmeyecek" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin 5. İl Başkanları toplantısı açılışında konuştu. Babacan, geçmişin travmalarının geleceği esir almasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "Biz, yanlışa ve zulme karşı ilkesel bir tutum içindeyiz. Nasıl ki bugün insanların siyasi görüşleri ya da yaşam tarzları nedeniyle haksızlığa uğramasını eleştiriyorsak yarın da başkalarının haksızlığa maruz kalmasını engelleyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve ekonomi konusunda yüklenen Babacan, "3 yıl 3 aydır memleketin içine düştüğü durumu görmüyor musunuz? 2019 yılı, ekonominin kriz üzerine kriz yaşadığı dönem oldu. Pandemi gelmeden TCMB rezervleri sıfırlandı, enflasyon rekorlar kırmaya başladı. Eski dönemin başarılarıyla övünmeyi bırakın, tek başına her şeyden sorumlu olduğunuz son 3 yıl 3 ayı bir anlatın!" ifadelerini kullandı.

"Biz toplumumuzun tüm değerlerinin teminatıyız"

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir toplumsal kesimin, bir başka kesim üzerinde tahakküm uygulamasına karşıyız. Ezilen ezilen döngüsünü bitireceğiz dedik. DEVA Partisi olarak her bireyin kendisini eşit ve onurlu hissettiği bir Türkiye için yola çıktık. Ayrıştırmayan, kutuplaştırmayan bir Türkiye için yola çıktık.

Biz toplumumuzun tüm değerlerinin teminatıyız. Elbette Cumhuriyet değerlerinin, kurucu değerlerimizin de teminatıyız. Biz devletin herhangi bir yaşam tarzını topluma dayatmasının da karşısındayız. Devletin görevi her bir vatandaşımızın tarzını olduğunu kabul etmek ve korumaktır. İktidarı ele geçirenin kendinden olmayana uyguladığı zulme geçit vermeyeceğiz. Bu ülkede hiç kimse bir daha üvey evlat muamelesi görmeyecek. Türk, Kürt, Alevi fark etmez...

Biz artık geçmişin travmalarının geleceği esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra her şeyin daha da iyi olacağı bir Türkiye'de yaşayacağız. Bunun için yola çıktık.

"Bugün haksızlığa maruz kalan kim varsa onun hakkını savunmaya hazırız"

Biz, yanlışa ve zulme karşı ilkesel bir tutum içindeyiz. Nasıl ki bugün insanların siyasi görüşleri ya da yaşam tarzları nedeniyle haksızlığa uğramasını eleştiriyorsak yarın da başkalarının haksızlığa maruz kalmasını engelleyeceğiz. Bugün haksızlığa maruz kalan kim varsa onun hakkını savunmaya hazırız. Yarın da kim haksızlığa maruz kalırsa onun hakkını savunacağız. Allah nasip eder, milletimiz takdir ederse biz iktidar olarak bu haksızlıklara son vereceğiz.

"18 yerden maaş alıp vatandaşın huzurunu çalanlara geçit vermeyeceğiz"

Ülkemizi herkes için özgür, güvenilir bir ülke yapacağız. 18 ayrı yerden huzur hakkı altında maaş alıp vatandaşın huzurunu çalanlara geçit vermeyeceğiz. Gençleri işsiz bırakıp 3-5 maaşla kamu kaynaklarını kendilerine bağlayanlara izin vermeyeceğiz. KHK gibi ucube bir yolla binlerce aileyi mağdur edenlerin önünü kapatacağız. DEVA Partisi bu milletin alın terini hiç edenlere karşı dimdik duracak.

"Her şeyden sorumlu olduğunuz son 3 yıl 3 ayı bir anlatın!"

3 yıl 3 ay oldu... Bütün yetkiyi bana verin, sorunları çözeceğim. Enflasyonla da faizle de nasıl mücadele edilir göstereceğim diyen kendisi değil miydi? 3 yıl 3 aydır memleketin içine düştüğü durumu görmüyor musunuz? 2019 yılı, ekonominin kriz üzerine kriz yaşadığı dönem oldu. Pandemi gelmeden TCMB rezervleri sıfırlandı, enflasyon rekorlar kırmaya başladı.

Eski dönemin başarılarıyla övünmeyi bırakın, tek başına her şeyden sorumlu olduğunuz son 3 yıl 3 ayı bir anlatın! Eski başarılar kendi bildiği doğrulardan şaşmayan bir ekibin başarısı... Demokratik haklardan, vatandaşımızın refahından ödün vermeyen bir yönetim anlayışının başarısı... Son 3 yıl 3 aydır milleti fakirleştirdiniz. Bizden sonra bu milletin hakkını hukukunu çiğnediniz.

"Makyajlı enflasyon rakamları bile hayat pahalılığının geldiği hali gösteriyor"

Kimse alışverişe, sizin gerçekleri eğip büken rakamlarınızla çıkmıyor. Makyajlı enflasyon rakamları bile hayat pahalılığının geldiği hali gösteriyor. İnsanlar bu kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor. Asgari ücretli bir ailenin maaşının dörtte biri doğalgaza elektriğe gidecek. Kimsenin yüzü gülmüyor.

"Bu büyüme sizin büyümeniz, milletin değil; 3 5 kişinin büyümesi"

Elbette seçim gelecek, işte ondan sonra halkımız gün yüzü görmeye başlayacak. Akla, bilime, güvene dayalı ekonomi politikalarıyla ülkemizi gün yüzüne çıkartacağız. Ekonomi yönetiminin hiçbir safgasında ipe sapa gelmez teorilere müsamaha göstermeyeceğiz. Yine akılla, bilimle, ehliyet ve liyakat sahibi bir kadroyla başarı elde edeceğiz. Önce ülkemizi ayağa kaldıracak sağlam bir zemini inşa edeceğiz; bu zemin, tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir zemin inşa etmektir. İlk adımı hukukla atacağız, ekonomiye öngörülebilirlik kazandıracağız, şeffaf olacağız, kurumların tam bağımsızlığını tesis edeceğiz. Merkez Bankası'nı siyasi baskılara göre değil, fiyat istikrarını hedefleyen bir üst yönetime kavuşturacağız. İsrafı, lüksü, verimsiz kamu harcamalarını sonlandıracağız. İstikrarı önceleyen bir ekonomi yönetimini hayata geçireceğiz. Büyümede güçlü, kapsayıcı bir model esas alacağız. Büyümenin nimetlerinden tüm vatandaşlarımızın adil bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız. Bunlar yüzde 21 övündük diyor, onunla övünüyor. Etrafınızda 3 5 zengin daha zengin olduysa, bu milletin tertemiz aileleri pazarın son saatlerinde yere dökülmüş sebzeleri toplayarak ailesini toplamaya çalışıyorsa bu büyüme sizin olsun. Zaten sizin büyümeniz, milletin değil; 3 5 kişinin büyümesi...

"Emaneti teslim almaya hazırız"

Bizler en kısa zamanda DEVA ekonomisini hayata geçireceğiz, Türkiye'yi içine düştüğü bu dar boğazdan kurtaracak olan model DEVA ekonomisidir, rahat bir nefes almamızı sağlayacak olan DEVA iktidarıdır. DEVA Partisi'nin işin ehli ve dürüst kadroları, ülkemizi topyekun zenginleştirmek, halkımızı refaha kavuşturmak için hazır. Ve biz, emaneti teslim almaya hazırız.