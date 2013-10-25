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Babacan: İçki yasağı Osmanlı'da bile geri tepti

Ali Babacan, 'On yıllarca Türkiye’de laiklik anlayışı sağlıklı değildi. Biz daha Anglosakson bir laiklik anlayışına varmak istiyoruz' dedi

25 Ekim 2013 14:28

Başbakan yardımcısı Ali Babacan Özgürlük ve haklar konusu ile içki kısıtlaması konusundaki bir soruya, “Osmanlı zamanında bile içkiyi yasaklamaya çalışan sadece bir padişah çıktı, o da geri tepti. ABD’de içkinin tamamen yasaklandığı bir dönem olmuştu, o da geri tepti” sözleri ile Türkiye’de içkinin yasaklanması gibi bir durumun olmadığını, sadece Amerika’da da olduğu gibi, alkol satışı ile ilgili saat kısıtlaması ve okullara belirli uzaklıkta olma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Seattle Dünya İş Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisini first class (birinci sınıf) bir ekonomi olarak tanımladı ve laiklikle ilgili bir soruya da laiklik anlayışının Anglosakson laiklik olduğunu belirterek yanıt verdi.

Babacan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Son 11 senede Türkiye büyük değişim yaşadı. Bir çok ekonomik ve siyasi reformlar gerçekleştirildi. Ekonomik alanda yapılan değişimler Türkiye’yi first class bir ekonomi yaptı. Türkiye’deki iç borçlanmanın GSYİH’ye oranı ABD ve çoğu Avrupa ülkesinin üçte biri kadar. Bir çok ülkede hükümetler büyümek için büyük paralar harcamak zorunda kaldılar. Oysa Türkiye’de büyüme daha çok özel sektörün atılımları ile gerçekleşti. Dünyadaki krizlere rağmen son 5 yılda Türkiye’nin finans sisteminde bir yaralanma olmadı."

 

Hükümet mezhepçi mi?

 

Amerikan gazetelerinde Türk hükümetinin daha mezhepsel yaklaşım sergilediği ve seküler çizgiden uzaklaştığı yönünde haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Ali Babacan, “On yıllarca Türkiye’de laiklik anlayışı sağlıklı değildi. Biz daha Anglosakson bir laiklik anlayışına varmak istiyoruz. Etnik ve dini inanışlara eşit uzaklıkta olunmalı. Türkiye’de Müslüman çoğunluk ve gayrimüslim azınlıklar yaşıyor. Dini özgürlükler konusunda şimdi normalleşiyoruz. Halkımızın da isteği bu yönde” dedi.

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