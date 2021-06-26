Babacan: İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu; söke söke

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma töreninde yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, "İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu: Söke söke" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamalardaki "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!" ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar, hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir tepki de Babacan'dan geldi.

Babacan, Twitter hesabından, "İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu: Söke söke" yazdı.

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