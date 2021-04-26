Babacan: Hükümetten acilen bir destek paketi açıklanmasını bekliyoruz; kapanma ancak destek paketi ile beraber olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan Perşembe günü başlayacağını açıkladığı tam kapanmaya yönelik bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan video ile seslenen Babacan, "Biz hükümetten acilen bir destek paketi açıklanmasını bekliyoruz şu anda. Kapanma ancak destek paketi ile beraber olmalı." dedi.

Babacan şöyle konuştu:

"Biraz önce Genel Merkez Başkanlık Kurulu toplantımızın ortasında bugünkü kapanma kararlarını duyduk Biz zaten DEVA Partisi olarak en az 2 haftalık bir kapanmanın gerekli olduğunu söylüyorduk Bu Türkiye için ülkemiz için gerekli. Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza bir destek paketinin de açıklanması gerekiyordu. Bütün dünya bunu böyle yönetiyor. Kapanıyor ama vatandaşına doğrudan destek veriyor. Küçük işletmeler esnaf gündelikle geçinenler günlük kazanıp günlük harcayanlar tüm o vatandaşlarımız şu anda 3 hafta boyunca mağdur kaldılar. Biz hükümetten acilen bir destek paketi açıklanmasını bekliyoruz şuanda. Kapanma ancak destek paketi ile beraber olmalı. Ve tabii ki etkin aşılama programıyla da beraber kapanmalıdır."

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