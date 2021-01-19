Babacan, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'i aradı: Saygıyla anıyorum

Ali Babacan, katledilişinin yıldönümü dolayısıyla AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'i telefonla aradı. Babacan yaptığı açıklamada ise "Bu ülkeyi ‘cennete çevirmeye talip’ iken güvercin tedirginliğine mahkum edilen sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 14. yılında saygıyla anıyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in aramızdan alınışının on dördüncü yılında eşi Rakel Dink’i telefonla aradı.

Babacan, “Hrant Dink’in acısı sadece sizler için değil bizim için de hâlâ çok taze” diyerek kendisini her zaman hayırla hatırladığını söyledi.

Hrant Dink’in değerli bir aydın, düşünce dünyasının önemli bir değeri olduğunu belirten Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkeyi ‘cennete çevirmeye talip’ iken güvercin tedirginliğine mahkum edilen sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 14. yılında saygıyla anıyorum. #BuradasınAhparig”