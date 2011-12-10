-Babacan: Harcamalara dikkat ettik TBMM (A.A) - 10.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin mali disiplini daha çok vergi alarak değil harcamalara dikkat ederek, daha verimli kaynak kullanımını planlayarak ve güveni sağlayıp faiz ödemelerini düşürerek yaptığını söyledi. Babacan, TBMM Genel Kurulunda, 2012 bütçesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, özellikle Avrupa'nın ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, hem bankaların hem devletlerin aynı anda sallantıda olduğu dönemin yakın tarihte görülmediğini ifade etti. Sorunun temelinin kamu maliyesi ve bankacılık alanlarında olduğunu, Türkiye'nin bu iki alanda da güçlü olduğunu belirten Babacan, 2009 yılında Türkiye'nin krizden nispeten az etkilenmesinin ve hızlı çıkışının da bu sayede gerçekleştiğini kaydetti. Babacan, Türkiye'de sorunların çözümü için gerektiği zaman korkmadan adım atabilen ve o gün için doğru neyse bunları yapabilen bir iktidar olduğunu dile getirdi. Avrupa'da şu anda sorun yaşayan ülkelerin 2009 krizinde yanlış kararlar aldığını belirten Babacan, Türkiye'de büyümenin temel kaynağının özel sektör olduğunu ifade etti. Ekonomiye ilişkin bazı rakamlar veren Babacan, Türkiye'de bu olumlu gelişmelere rağmen cari açık rakamlarının da yükseldiğini ve bunu dikkatle takip etiklerini söyledi. Kamu maliyesinde sıkı duruşun süreceğini, makro ihtiyati tedbirleri gerektiği zaman alınacağını, para politikalarını yine şartlara göre Merkez Bankasının uygulamaya devam edeceğini belirten Babacan, ''Burada dikkat etmemiz gereken konu; bir yandan cari açığın kontrol altında tutulması öte yandan da Türkiye'nin bir resesyon dönemine düşmesini engellemektir. Bu iki riskli alan arasında doğru politikaları tercih etmek ve bu iki alan arasında dengeli tutum izlemek son derece önemli olacaktır'' dedi. 2012 yılında enflasyon rakamının, yıl sonu hedefi olan yüzde beşle uyumlu bir patika içerisinde devam etmesini beklediklerini kaydeden Babacan, Türkiye'nin 15 AB üyesi ülkeden daha düşük bir risk pirimine sahip olduğunu anımsattı. 2002 ve 2009 yıllarında Türkiye'nin toplam vergi tahsilatının GSYİH'ye oranının yüzde 24.6, OECD ülkelerinin ortalamasının ise yüzde 34.1 olduğunu bildiren Babacan, ''Biz mali disiplini daha çok vergi alarak değil harcamalarımıza dikkat ederek, daha verimli kaynak kullanımını planlayarak ve güveni sağlayıp faiz ödemelerini düşürerek yaptık'' dedi. -Sesiz ama etkin- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın ''Medeniyetler İttifakı Konferansı'' dolayısıyla Genel Kurulda bulunamadığını aktaran Babacan, terörle mücadelede güzel bir eş güdümün olduğunu ve çalışmaların belki sessiz ama etkin şekilde yürüdüğünü söyledi. Terörle mücadelede entegre bir strateji uygulamanın, kapsamlı ve çok boyutlu yaklaşımın temel esas olduğunu belirten Babacan, ''Sadece tek yönden baktığımızda başarı elde etmek mümkün değildir'' dedi. Güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarının en etkili şekilde yürüdüğünü ve yürütüleceğini dile getiren Babacan ''Burada asla bir zafiyet, rehavet söz konusu değildir, olmayacaktır'' diye konuştu. -Foto muhabirlerinin ''gönlünü aldı''- CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, kısa söz talebinde bulunarak, bu sabaha karşı yaptığı konuşmadan foto muhabirlerinin alınganlık gösterdiğini belirtti. İnce, ''Resimlerin altına 'uyudular' yerine '18 saatin sonunda yoruldular, uyudular' yazsalar daha iyi olur. Bu foto muhabirlerinin değil bunu yazanların suçu belki de. Aslında bizimle beraber onlar da çalışıyordu. Çalışanların arasına onları dahil etmedim. Onların da gönlünü almak istedim'' diye konuştu.