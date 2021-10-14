Ali Babacan: Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'ndaki yeni görevden almalar ile ilgili “Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin” paylaşımını yaptı.

DEVA Partisi lideri Babacan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Merkez Bankası atamalarını eleştirdi. “Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu” diyen Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu. Önerimi tekrar ediyorum: Sayın Erdoğan, uğraşmayın getir götürle. Varlık Fonu’nda yaptığınız gibi, Merkez Bankası Başkanlığı’na da kendinizi atayın. Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin.”

TIKLAYIN: Merkez Bankası yönetiminde operasyon; iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı, dolar kurunda yeni rekor kırıldı!