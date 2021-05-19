Babacan, Erdoğan'ın 2014'teki paylaşımını hatırlattı: Madem öyle, gereğini yapmaya davet ediyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolardaki iddialarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gerektiği savunulurken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'teki tweet'i hatırlatıldı.

TIKLAYIN: İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri hatırlatıldı: Sedat Peker'le temasım ispatlanırsa, idam dahil her cezaya razıyım!

25 Şubat 2014'te başbakanlığı döneminde Twitter'dan "Türkiye’yi yönetme iradesini biz, hiç kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşmadık, paylaşmayız." diyen Erdoğan'ın sözü yeniden gündeme geldi.