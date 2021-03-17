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Politika

Babacan'dan Sancar'a "Gergerlioğlu" telefonu: Bu haksız kararı kuvvetli bir şekilde kınıyoruz, yanınızdayız

17 Mart 2021 17:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HDP'den yapılan açıklamada, görüşmede, "Halk iradesinin hukuksuz yöntemlerle gasp edilmesinin demokrasiye aykırı olduğu değerlendirmesi yapıldığı" aktarılırken, bu yöntemin ülkeye zarar verdiği ifade edildi.

Babacan'ın Sancar'a “Arkadaşımız, milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu Meclis’te. Biz de sizin yanınızdayız. Bu haksız kararı kuvvetli bir şekilde kınıyoruz” dediği belirtildi.

CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Süleyman Bülbül de TBMM Genel Kurul'da protesto eylemi başlatan HDP'li vekilleri ziyaret etti.

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