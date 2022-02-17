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Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse

"Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir"

17 Şubat 2022 21:42

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerini, "Erdoğanverse" ifadesiyle eleştirdi.

Engelli memur atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz, şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" demişti.

Babacan, Erdoğan'ın videosunu Twitter hesabından "Erdoğanverse" ifadesiyle paylaştı.
 
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