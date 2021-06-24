Babacan'dan İzmir'de cemevi ziyareti: Ülkemizin kültürel zenginliklerinin yaşatılmasının güzel bir örneğini Narlıdere'de görmek bizi mutlu etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'in Narlıdere İlçesi'ndeki Cemevi ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Alevi gelenekleri ile ilgili bilgi alan Babacan, "Ülkemizin kültürel zenginliklerinin yaşatılmasının güzel bir örneğini Narlıdere'de görmek bizi mutlu etti" mesajıyla, cemevinin anı defterini imzaladı.

Ziyaretinde, Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin'in de eşlik ettiği Babacan, cemevi sorumlusu Merih Ünsal'dan Alevi gelenekleriyle ilgili bilgi aldı.

Babacan, gezi sonrası cemevinin anı defterini, "DEVA Partisi'nin Narlıdere 1. Olağan Kongresi vesilesiyle İzmir'deyiz. Bu güzel mekanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemizin kültürel zenginliğinin korunması ve yaşatılmasın güzel bir örneğini Narlıdere'de görmek bizleri çok mutlu etti" mesajıyla imzaladı.

Esnafın 'çifter maaş' sorusu

Babacan daha sonra İzmir'in Narlıdere ve Balçova ilçelerinde esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. Balçova'da bir esnafın "Çifter çifter dağıtılan maaşlar var, bunu önleyebilecek misiniz? Vatandaşın vicdanını rahatsız eden problemleri çözün" sözlerine üzerine Babacan, "Yeter ki niyeti düzgün, ehil insanları göreve getirelim, tüm sorunlar çözülür" dedi.

"3 yıldır oğlum işsiz"

Bir başka yurttaş ise yurttaş ise ABD'li bir şirkette çalışan oğlunun işten çıkarıldığını ve 3 yıldır işsiz olduğunu belirterek, "EYT'li ve 46 yaşında olduğu için iş bulamıyor. Mesleği var, hiçbir yere giremiyor" dedi. Babacan ise "Ekonomi toparlansa iş bulur. Biz gelince düzelecek" diye konuştu.

Babacan esnaf gezisi sonrası Balçova İlçe Başkanlığı hizmet binasının açılışını yaptı.