Babacan'dan gençlere: Sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın, istediğinizi like'layın, korkmayın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin “Dijital Dönüşüm Eylem Planı” tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, iktidar olmalarının ilk 90 günündeki planlarına ilişkin "Sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın, istediğinizi like'layın, korkmayın" çağrısı yaptı.

Babacan şu açıklamaları yaptı:

"Bırakın ilk 90 günü 360 günü, ilk 90 dakikada yapılacak işler var. Özgürlüklerle ilgili atılacak adımlar sadece bir açıklama meselesi arkadaşlar. Ve hükümetin bir duruşu. Yeni kurulacak hükümet, diyecek ki "Ey gazeteciler korkmayın. Bundan sonra hiç kimse yazdığınız çizdiğiniz ve söyledikleriniz sebebiyle sizleri işlerinizden kovduramayacak". Bitti. Ey gençler rahatlayın, 'Silivri soğuktur' muhabbetini falan unutun. Artık bunlar gündemde olmayacak. Sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın, istediğinizi like'layın, korkmayın. Gecenin yarısında böyle polis kapınızda belirmeyecek. Artık hiç kimsenin kendi özgürlük alanına ilişmeyeceksiniz, dokunmayacaksınız. Bu kadar basit."

TIKLAYIN | Babacan: Ey gençler, rahatlayın, şöyle bir nefes alın; öyle ‘Silivri soğuktur’ muhabbetini falan unutun