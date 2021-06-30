Ali Babacan'dan 'Fiyat İstikrarı Komitesi' tepkisi: Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulmasına ilişkin, "Tasarruf ruhu yukarıdan başlar. Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığı'dır. Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’ kurulması kararına yönelik tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Babacan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Tasarruf ruhu yukarıdan başlar. Şatafatlı harcamaları kesmesi gereken, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığı'dır. Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen önden buyurun."