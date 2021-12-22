Babacan'dan Erdoğan'a: Yıllarca bu ülkenin bedelini ödediği uygulamayı getiriyorsun 'uçacağız' diye yalan söylüyorsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan haftalık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulamasına tepki gösterdi.

"Kur Korumalı Mevduat" politikasının yıllar önce "Dövize Çevrilebilir TL Mevduat Hesapları" (DÇM) adıyla uygulandığını belirten Babacan, "Yıllarca bu ülkenin bedelini ödediği uygulamayı getiriyorsun uçacağız diye yalan söylüyorsun. 40 50 sene önce büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmış sistemi tekrar getiriyorlar. Gerçekten akıl alır gibi değil. İlk DÇM uygulaması başladığında kur 9 lira sadece DÇM ile kalmıyor enflasyonu azdırıcı bir sürü yanlışlar yapıldı. 9 liralık kur, 1 milyon 700 bin liraya dayandı. Bu yolun sonu hiperenflasyon. Bu uygulamanın sonucunu birkaç sene sonra bu millet ağır bedellerle ödeyecek" diye konuştu.

"Kurdaki yükselişten kaygılanandan sadece mevduat sahibi mi?"

"Düştü denilen kurun 13-14'lerde gezdiğini" belirten Babacan, "Son bir haftada kurdaki düşüş olumludur ama gelecekte bu düşüş ağır bir maliyet olarak vatandaşın sırtına yüklenecek. Kurdaki yükselişten kaygılanandan sadece mevduat sahibi mi? Asgari ücrete gelince dolarla mı çalıştırıyorsunuz diyor. Bankada parası olana gelince ben sana faizle dolar vereceğim diyor. Bu mu adalet?" ifadelerini kullandı.

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"Gösterilemeye çalışılan şey tamamen yalancı bahar"

Babacan şöyle devam etti:

"Merkez Bankası'nın faizine gelince nass var, Hazine'ye gelince nass yok mu? Çiftçimize kredi verince nass yok mu? Sırf Merkez Bankasına inatla yaptırdığın faiz indirimi yüzünden ülkenin geldiği durum bu. Faizlerin topyekün düşmesini istiyorsanız faizi talimatla düşüremezsiniz, güvenle düşer.

Piyasaya güvenle hukukla yaklaşmak yerine ne olduğu belirsiz sistemi sürdüğünüz için ekonomi bu durumda. Eğer hastalığı kabul etmezseniz doğru teşhisi koymazsanız doğru tedaviyi uygulayamazsınız.

1970'den 2004'e kadar bu ülkede enflasyon 2-3 haneli oldu. Enflasyon sorununu çözmeden Türkiye'yi düzlüğe çıkamazsınız. Enflasyon rakamların şiştiği durum demek. Fiyatlar şişiyor ardından maaşlar şişiyor.

Kabine sonrası yapılan açıklama kurda belli bir miktar düşüşü sağlasa da şu an gösterilemeye çalışılan şey tamamen yalancı bahar."