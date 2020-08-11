Babacan'dan Erdoğan'a: Ekonomiyi teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi; bugün IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var

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Eski bakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine atıfta bulunarak, "IMF'e borcumuz yok. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat geldi bana, 'Sayın Başbakan'ım verelim mi bu borcu' dedi, 'Bugün borç alan yarın talimat alır' dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor" ifadelerine yanıt verirken, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var" dedi.

DEVA Partisi lideri Babacan, Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin IMF'e olan borçlarını sıfırladığını söyleyerek, "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat geldi bana, 'Sayın Başbakan'ım verelim mi bu borcu' dedi, 'Bugün borç alan yarın talimat alır' dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor" ifadelerine yanıt verdi. Babacan, Erdoğan'ın Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı Biz Bize Yeteriz kampanyasına atıfta bulunarak, "Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var" ifadesini kullandı.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın, "IMF'ye son taksidi Babacan ödedi" başlıklı haberini paylaşarak, şunları yazdı:

"Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF’ye olan borcunu sıfırladı.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var.

Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Babacan'a: IMF bizden borç istedi, verin dedim; o zaman ekonomiye bakan zat şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor