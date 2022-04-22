Babacan'dan Erdoğan'a: Kuru patlattı, her şey zamlandı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Viranşehir programında konuştu. Babacan, ekonomik sıkıntılarla ilgili "Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa Viranşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan DEVA lideri, ülkedeki ekonomik problemlerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi.Ali

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün bu kadar uzun yıllar ülkeye hizmet edip alnım açık, başım dik gezebiliyorum, hamdolsun. Bakın ekonomiyi kurtaracağız diye yeni bir proje açıkladılar, kur korumalı mevduat hesabı. Sayın Erdoğan çıktı, bankada TL'si olanlar zarar ediyor dedi, buna dur diyeceğiz dedi.

10 günde ödedikleri 11 milyar biliyor musunuz? Ödedikleri faiz 3 ayda 80 milyar. Bu adalet mi? Sosyal devlet bu mu?

"Devlet yönetmek bu mu?"

Bu yılın bütçesinde faiz 240 milyar, tarım desteği 109 milyar. Sizin önceliğiniz bu mu? Benim çiftçim mağdur olmuyor mu böyle? Devlet yönetmek bu mu? Madem kur artınca bankada parası olanlar mağdur oluyor, kur artınca çiftçi desteğini de artır. Ama yapmaz. Çünkü etrafındakilerin parası var, o da parası olanın parasına para katıyor.

Keçiören'de otururken komşuları vardı, su faturasını gösteriyordu. Şimdi komşusu yok, hiçbir şeyden haberi yok.

Biz tüm bunları çözeceğiz. Güzel bir ekibimiz var, ben her şeyi biliyorum demiyorum ama bilenlerle çalışıyorum.

"Bizim gibi gelmiyorlar buralara"

Erdoğan döviz kurunu patlattı, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. O günden beri dikiş tutmuyor ülke. İktisat diye bir ilim var. Ama yanında da doğru insanlar yok. Yanında gözleri pırıltılı insanlar var. Bizim gibi gelmiyorlar buralara, geldiklerinde yanlarında bir sürü siyah araba oluyor, dokunamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz."