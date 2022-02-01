Babacan’dan Erdoğan’a elektrik tarifesi tepkisi: Yüzde 127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz” açıklamasını tepki gösterdi. Babacan, "Şimdi de elektrik faturalarına %127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın Twitter'dan konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"Daha eylül ayında 8,30 olan dolar kuru aralıkta 18'e çıkıp 13’e düşünce “başardık” dediniz. Şimdi de elektrik faturalarına %127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz. Ülkeyi algıyla değil bilgiyle yönetin. Beceremiyorsunuz."

Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından, “Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı şikayetleri üzerine, ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenme talimatını verdik. Bu çerçevede, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Erdoğan: İlgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatı verdik; en düşük tarifede aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz