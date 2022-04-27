Babacan'dan "DEVA'da buluşalım" çağrısı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hem dünün hem bugünün demokratlarına bir kez daha sesleniyorum" notunu düşerek "DEVA'da buluşalım" çağrısı yaptı.

Babacan Twitter hesabından görüşlerini şöyle aktardı:

"27 Nisan muhtırasına karşı toplumun geniş kesimleriyle birlikte demokrasiyi savunmuştuk. Bugün de dün mücadele ettiği otoriter zihniyete dönüşenlere karşı herkes için demokrasiyi savunuyoruz. Hem dünün hem bugünün demokratlarına bir kez daha sesleniyorum: DEVA'da buluşalım."