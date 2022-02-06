Babacan'dan cemevine elektrik faturası tepkisi: Şu andaki uygulama ayrımcılıktır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Garip Dede Cemevi'ne gönderilen yüksek tutarlı elektrik faturasına tepki göstererek, "Garip Dede Cemevini geçtiğimiz ay ziyaret etmiştim. Kendilerine bu ay fahiş bir elektrik faturası geldiğini öğrendim. Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır. Şu andaki uygulama ayrımcılıktır." dedi

CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen 30 bin liralık faturanın hazine tarafından ödenmesi gerektiğine işaret eden Babacan, cemevlerinin ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Cemevi'ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldi. CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen elektrik faturasının 'tüketici grubu/sınıfı' kategorisinde 'ticarethane tarifesi' yazdığı görüldü.

"Alevilere yapılan bu muameleyi bir zül olarak görüyoruz"

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevlerinin 'ticarethane' sayılarak dergahlarına gönderilen 30 bin liralık elektrik faturasına tepki gösterdi. Fırat, "Türkiye'de gerçekten Alevilere yapılan bu muameleyi bir zül olarak görüyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkedeki eşit yurttaşlık felsefesindeki herkesin buna tepki koyması lazım. Esasında bizim meselemiz bir fatura meselesi değil, bu bir hak arayışı meselesi. Devlet her anlamda bizi eşit yurttaş olarak görmüyor" dedi.