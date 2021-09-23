Babacan'dan Bahçeli'ye: Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin açıklamasına, "Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz" karşılığını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada ise, "HDP’yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir." dedi.

Babacan'dan tepki

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz."