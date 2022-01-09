Babacan'dan 'artık cinnet geçirmek üzere insanlar' diyen vatandaşa: Hükümet döviz kurunun kontrolünü elinden kaçırdı; seçimle dur diyeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da bir vatandaşın "Artık cinnet geçirmek üzere insanlar. Eşimden kalan emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışıyorum. Hayat şartları çok zor" sözlerine "Hükümet döviz kurunun kontrolünü elden kaçırdı. Her şeye A’dan Z’ye zam geliyor. Ancak seçimle dur diyeceğiz, başka çaresi yok. Demokraside başka çare yok” karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İstanbul Beşiktaş’ta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

"Artık cinnet geçirmek üzere insanlar"

Koronavirüs nedeniyle eşini kaybettiğini söyleyen bir vatandaş hayat pahalılığından şikayet ederken Babacan ile şu diyalog yaşandı:

“Vatandaş: Bu ülkenin hali çok kötü. Artık cinnet geçirmek üzere insanlar. Hepimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz şu anda. Ben eşimi kaybettim 7 ay önce Covid’den. Eşimden kalan emekli maaşıyla ayakta durmaya çalışıyorum. Hayat şartları çok zor. Markete girdiğim zaman sinirlerim bozuluyor, eve geliyorum. Böyle değildi Türkiye’miz. Her şeye yüzde 100 zam.

"Hükümet döviz kurunun kontrolünü elinden kaçırdı

Babacan: Sorun çok büyük, farkındayız. Hükümet döviz kurunun kontrolünü elden kaçırdı. Her şeye A’dan Z’ye zam geliyor. Ancak seçimle dur diyeceğiz, başka çaresi yok. Demokraside başka çare yok.

"Emekli maaşı pul oldu"

Vatandaş: Emekli maaşı pul olmuş.

Babacan: Emekli maaşları resmi enflasyon kadar artırılıyor. Gerçek hayat çok hızlı artıyor.

Vatandaş: Titriyorum şu anda. Sinirlerimiz bozuldu toplum olarak. Ben bugün evime et getiremeyeceksem, peynir getiremeyeceksem neden yaşıyorum bu ülkede? Umudumuz sizlersiniz artık." (ANKA)