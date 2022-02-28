Babacan'dan '28 Şubat' mesajı: Demokrasi, hukuk ve özgürlükler için çalışmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz
28 Şubat 2022 18:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat'ın yıl dönümü ve kendisinin de içinde yer aldığı 6 muhalefet partisi liderinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzaladığı günde 'demokrasi' vurgusu yaptı.
Babacan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Demokrasimize yönelik saldırılardan #28Şubat’ın yıl dönümünde bir kez daha vurguluyorum: Temel hak ve özgürlükleri yok sayan her türlü darbe ve rejimin karşısında olacağız. Demokrasi, hukuk ve özgürlükler için çalışmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz."