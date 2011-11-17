Babacan 'Biz Avrupa'ya katkı vereceğiz'



T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2011'in son rakamları ile 2012 beklentileri

değerlendirdi. Dünyada ciddi koordinasyon problemleri olduğuna dikkat çeken Babacan, "Yunanistan'a çözüm üretemeyenler daha büyük sorunlara nasıl çözüm üretecek?" dedi.

Hürriyet gazetesinde düzenlenen toplantıda konuşan, Babacan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

- Kamu maliyesi ve bankacılıkta sıkı duruş devam edecek.

- Bazıları Merkez Bankası'nın kararlarının sık değiştiğini söylüyor ama şartların bu kadar sık değiştiği bir ortamda Merkez Bankası'nın da böyle davranması çok doğal.

- Para politikası önümüzdeki dönemde günün şartlarına uydurmalı

- Siyasi istikrar ekonominin başarısı için olmazsa olmaz

- Türkiye teknokrat hükümeti bakan düzeyinde Kemal Derviş'le denedi.



- İlk erken seçimi de o söyledi zaten. Doğrular her zaman bellidir.

- Türkiye'deki güçlü irade bu güzel sonuçlara ulaşmış durumda.

- Krizin en tepe noktası ile bugünü karşılaştıracak olursak Türkiye'de 3,5 milyon istihdam artışımız var

- Önümüzdeki dönemde herkesin ihtiyatlı hareket etmesi gerekiyor.

- İçinden geçmekte olduğumuz dönem hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar karmaşık.

- Bugün Avrupa'da euro sorgulanır hale geldi. Kendi sistemlerini sorgulamaya başladılar.

- Biz Avrupa'nın başarılı olmasını istiyoruz.

- Biz Avrupa'ya katkı vereceğiz ve daha güçlü ve farklı bir Avrupa olacak Türkiye AB'ye üye olduğu anda.

- Bu durum böge için de iyidir.

- Ab 27 ülkeli bir blok ama Türkiye bazı bölgelerde çok daha etkili

- Biz şuna inanıyoruz ki dünyanın aslında güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacı var. Çünkü, Avrupa'nın değerleri ve Avrupa'nın idealleri aslında Türkiye'nin de rahatlıkla paylaşabileceği, uygulayabileceği ve kendi bölgesinde de daha yaygın hale getirebileceği, hem yaptığı reformlarla hem de dünya için, özellikle içinde bulunduğumuz bölge için ilham kaynağı olması vesilesiyle de son derece büyük önem arz ediyor

- Bizim 'ne halleri varsa görsünler' diye bir duruşumuz yok

- Dünyada ciddi koordinayon sorunları da var. Şu ortamda halen ortak bir tavır belirlenemiyor.

- G 20 zirvesinde tam 4 saat Yunanistan tartıştılar. Halbuki çok daha büyük meseleler var, arkasından gelen İtalya var, Fransa var...

- Yunanistan'a çözüm üretemeyenler daha büyük sorunlara nasıl çözüm üretecek?











