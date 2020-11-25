Babacan: Bir zamanlar hizmetkârı olacağını söylediğiniz halkımıza efendi olmaya kalkıyorsunuz

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bir zamanlar hizmetkârı olacağını söylediğiniz halkımıza efendi olmaya kalkışıyorsunuz. Bugün sokaktaki hayatla, insanların şikayetiyle, ekonominin gerçekliğiyle, aranızda bağ kopmuş gitmiş. Ama halkımız hatırlıyor. Çünkü hatalarınızın bedelini halkımız ödüyor. Onlar bunu yaşıyor fiilen" dedi.

Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Babacan, "Ekonomiyi batırdıklarını anlamaya başlayınca, Avrupa Birliği'nden söz etmeye başladılar. Pabuç pahalı tabii. Görüyorsunuz, dün ne diyorlardı, şimdi ne diyorlar" sözleriyle iktidara yüklenen Babacan, "Tüm bu salgının maliyetini tek başına vatandaşın üzerine yıkamazsınız. Devlet olmanın da bir sorumluluğu var. Şu an eğer ekonomimiz kötü durumdaysa, sadece ama sadece sizin kötü yönetiminiz yüzünden bu halde. Vatandaşlarımızın bir kusuru yok" diye konuştu.

Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Gölgelerin bile bu ülkenin ekonomisini bu hale düşürmeye yetiyor"

"Hiç karışmasalar, gölge etmeseler inanın bu ülkenin ekonomisi daha hızlı büyür. Canlı örneğini de iki hafta önce yaşadık. Bakın, ne oldu 2018’in Haziran'ında Partili Cumhurbaşkanı görevine başladı, en yakın akrabasını da ekonominin başına getirdi. 2 yıldır durum felaket. İlgili bakan ortadan kayboldu. Yok oldu, hala o gün bugündür gören var mı bilmiyorum. Koltuk boş kaldı bir süre. Birden ekonomik göstergeler düzelmeye başladı. Demek ki gölgeleri bile bu ülkenin ekonomisini bu hale düşürmeye yetiyor. O gölge kalkınca bile nefes alıyor. "

"Toplum tepeden tırnağa yoksullaşıyor, bunlar farkında değiller"

"Esnafa, küçük işletmelere ancak bir borç yapılandırması önerebiliyorlar. Zaten borcunu ödeyen esnafa diyorlar ki; sonra öde. Sonra öde derken de arada faizi çalıştırıyorlar. Açıkladıkları yapılandırma takvimine göre de son başvuru tarihi 31 Aralık. İlk ödeme günü ise 31 Ocak. İşyerlerinin bir kısmı zaten kapalı. Bir kısmı açık, ama siftahsız günler geçiriyor. Hükümete el insaf diyoruz. Dükkanlar kapalı, servis araçlarının 13 Mart’tan bu yana kontağı kapalı, ekmek kapılarına kilit vuruldu. Hala vatandaştan vergi toplamanın derdindesiniz. Bunlar artık esnafın halini unuttu, ev hanımlarının halini unuttu, öğrencilerin halini unuttu, öğretmenlerin halini unuttu, açın halini unuttu. Toplum tepeden tırnağa yoksullaşıyor, bunlar farkında değiller.

"Salgının maliyetini vatandaşa yıkamazsınız"

"Tüm bu salgının maliyetini tek başına vatandaşın üzerine yıkamazsınız. Devlet olmanın da bir sorumluluğu var. Şu an eğer ekonomimiz kötü durumdaysa, sadece ama sadece sizin kötü yönetiminiz yüzünden bu halde. Vatandaşlarımızın bir kusuru yok. Vatandaşımız 'Suçum bunlara oy vermek miydi?' Diyor. Haklılar. Anne-babalar gece başlarını yastığa koyduklarında, ertesi gün çocuklarımızın karnını doyurabilecek miyiz diye kaygı duyuyorlar; çocuklarımızın eğitimi ne olacak diye kaygı duyuyorlar."

"Halkımıza efendi olmaya kalkışıyorsunuz"

"Bir zamanlar hizmetkârı olacağını söylediğiniz halkımıza efendi olmaya kalkışıyorsunuz. Bugün sokaktaki hayatla, insanların şikayetiyle, ekonominin gerçekliğiyle, aranızda bağ kopmuş gitmiş. Ama halkımız hatırlıyor Sayın Erdoğan. Çünkü hatalarınızın bedelini halkımız ödüyor. Onlar bunu yaşıyor fiilen."

"Ekonomiyi batırdıklarını anlamaya başlayınca, Avrupa Birliği'nden söz etmeye başladılar. Pabuç pahalı tabii. Görüyorsunuz, dün ne diyorlardı, şimdi ne diyorlar."

"O açıklamaya bile dayanamadılar"

Babacan, Bülent Arınç'ın istifa getiren açıklaması için de şöyle konuştu:

"Biz hep söylüyoruz adalet, yargı sistemi tutuksuz yargılanmayı esas, tutukluluğu istisna olarak uygulamak zorunda. Aksi halde siz daha çok cezaevi inşa edersiniz bu ülkede. Bunlar çok temel hukuki ilkeler arkadaşlar. Bakın son iki haftadır hükümetin açıklamalarında bir olumlu rüzgar esti değil mi? Herkes dedi ki 'bunların galiba akılları başlarına geliyor. Herhalde hatalarından anladılar.' Ama biz ne dedik, önce ihracata bakmak lazım dedik. Nitekim tutuklu yargılanmayla ilgili konularda şu anda Yüksek İstişare Üyesi olan bir kişinin, kendi şahsi görüşleriyle ilgili bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, ne demek? Kafa kafaya verip istişare edeceği tecrübeli bir heyet. Şahsi görüşleri, elinde uygulama gücü de yok ama bakın o açıklamaya bile dayanamadılar. Bir iki kişinin tutuksuz da yargılanabileceğinden söz etti, o kadar."