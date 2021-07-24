Babacan: Basının üzerindeki baskı, İletişim Başkanlığı’nın, haberlerini beğenmediği medyaya “5. kol faaliyeti” ithamlarıyla kendisini gösteriyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yabancı vakıflardan fon alan Türkiye'deki medya kuruluşlarının iktidar tarafından hedef alınmasına işaret etti. Babacan, "Günümüzde basın-yayın dünyamız üzerindeki baskı, bugünkü iktidarın oluşturduğu propaganda aygıtının parçası olan İletişim Başkanlığı’nın, haberlerini beğenmediği medyaya “beşinci kol faaliyeti” gibi yakışıksız ithamlarda bulunmasıyla da kendisini gösteriyor" dedi.

Yaptığı yazılı açıklama ile 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun nefesi, vatandaşın sesi ve iktidar sahiplerinin sıkı bir eleştirmeni olan özgür basının demokratik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyorum.

Ne var ki gazeteciler günümüzde iktidar sahiplerinin tehditleri altında işlerini yapmaya çalışıyorlar.

Basının tek sesliliğe kıstırılmak istenmesi sansürcü anlayışın sürdüğünü gösteriyor.

Günümüzde basın-yayın dünyamız üzerindeki baskı, bugünkü iktidarın oluşturduğu propaganda aygıtının parçası olan İletişim Başkanlığı’nın, haberlerini beğenmediği medyaya “beşinci kol faaliyeti” gibi yakışıksız ithamlarda bulunmasıyla da kendisini gösteriyor.

Mevcut iktidardan farklı fikirdeki gazetecilerin mesleklerini işten çıkarılma veya tutuklanma tehdidi altında yapmak zorunda bırakılması çok sesli demokratik hayatımıza zarar veriyor.

Öte yandan, iktidar ortakları tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi ve gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların düzenlenmesi siyasal şiddetin önemli bir yüzünü oluşturuyor.

İlk basın şehidimiz Hasan Fehmi Bey’in ölümünün ardından 112 yıl geçmiş olmasına ve bu süreçte çok sayıda gazeteciyi suikastlara kurban vermemize rağmen günümüzde halen gazeteciler hedef alınıyor. Tam da bu nedenle devleti çete tipi faaliyetlerden temizleme yolundaki kararlılığımız güncelliğini koruyor.

DEVA Partisi’nin ilkesi net, fikri açıktır: Özgür basın hayat kurtarır.

Tüm basın emekçilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

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